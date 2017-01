La búsqueda de identidad del Liceo

Girona fue el comienzo del camino. La piedra que advirtió al Liceo de que no iba a ser una temporada nada fácil. Llegaba eufórico tras la consecución del título de la Supercopa de España y pronto le tocó poner los pies en el suelo. Derrota ante un recién ascendido. Y ya desde el arranque, a remolque de los favoritos. Terminada la primera vuelta, el trayecto sigue siendo complicado. Otros tropiezos inesperados sumados a los malos resultados contra los rivales directos -lleva cinco partidos sin ganar entre OK Liga y Europa- le dejaron descolgado de la lucha por el título, casi focalizada entre el líder Barcelona y el Vic, de los que se encuentra a once y seis puntos respectivamente, a cuatro del Reus.

Ahora, con la visita del Girona, se cierra un círculo y se abre una segunda vuelta llena de incógnitas. El Liceo tiene que luchar por pelear lo más arriba posible, porque ya no solo es que los de arriba se escapen, es que los de abajo le pisan los talones, con el Voltregá, quinto, empatado a puntos con los coruñeses. Empezar con victoria, recuperando sensaciones, sería un comienzo hacia la búsqueda de un sitio estable y de una identidad perdida. Los cambios en la plantilla hacían prever también un nuevo estilo de juego, pero Carlos Gil es fiel a lo que sabe hacer: atacar. Pero la defensa se ha convertido en un continuo quebradero de cabeza. Hizo aguas en la derrota frente al Oliveirense, sin salida a pista de Grasas, uno de sus mejores efectivos en esta faceta. Y brilló en el Palau, pero tampoco sirvió.

Malián cuando puede echa el cerrojo a la portería, pero tampoco puede hacer milagros. En pista, el técnico argentino ha cedido los galones a César Carballeira. Salvo los partidos que tuvo que estar fuera -estuvo ingreso por una neumonía- fue el que acumuló más minutos. El canterano lleva el ritmo y se atreve en ataque, donde Marc Coy y Toni Pérez empezaron la temporada encendidos, con una media goleadora de escándalo, pero han ido poco a poco apagando sus números. Carlo di Benedetto ha tenido destellos, pero todavía está adatándose. Lamas y Torres están lejos de su mejor nivel.

Tampoco hay que ser pesimistas. El deporte es bastante bipolar. En crisis de resultados se ve todo negro y una victoria lo cambia de color. Ni ahora son tan malos ni antes tan buenos. Le pasa lo mismo al Girona. Ahora es tercero por la cola pero dada la igualdad, podría dar un salto hasta la novena posición. Ya lo avisó Llaverola esta semana. Son capaces de lo mejor y de lo peor y vienen a A Coruña sin nada que perder. Esto les hace peligrosos por más que con los papeles sobre la mesa sean inferiores. A vigilar, su experimentado Raul Pelicano. Lleva 16 goles. Una pesadilla para cualquier defensa.