La Copa de la Reina, a tiro para las chicas

El Liceo tiene en su mano clasificarse para la Copa de la Reina en el año de su debut en la OK Liga femenina. Lo conseguirá si gana hoy al Cerdanyola (Elviña II, 12.30 horas) en su primer partido en casa de 2017. Si empatan o pierden, todavía tendrán otra oportunidad la próxima semana en Mataró en la última jornada de la primera vuelta, pero previsiblemente ya no dependerán de sí mismas, por lo que mejor cerrarlo cuando lo tienen a tiro. Y eso que nunca fue su objetivo. Las chicas dirigidas por Stanis García llegaron a la máxima categoría con la única máxima de crecer, pero se han confirmado como una de las revelaciones. Ya con Cata Flores, que tardó más de la cuenta en regresar de Chile, las coruñesas quieren volver a la senda del triunfo ya que no ganan desde principios de diciembre.