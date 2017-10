Leo Messi se juega la vida ante una selección peruana en racha

La decimoséptima jornada de las Eliminatorias de Sudamérica de clasificación para el Mundial 2018 de Rusia es clave para selecciones como Argentina y Chile, que reciben a Perú y Ecuador respectivamente, que sin margen de error ni red de protección deben ganar para seguir aspirando a hacerse con un billete que, de momento, sólo tiene Brasil.

A la mejor versión de Messi y confiar en que por fin la albiceleste juegue como grupo se aferran los aficionados para no quedarse fuera del Mundial. Con Sampaoli al frente no se han arreglado las cosas y, tras la destitución de Bauza al caer en Bolivia, Argentina no pasó del empate en Uruguay y fue incapaz de ganar a Venezuela en el Monumental de Buenos Aires (1-1). Con el ambiente enrarecido, por falta de confianza y por ser quintos y tener que jugar la repesca, Argentina recibe a Perú, cuarta con los mismos 24 puntos. Ganar les daría alas, empatar dejaría todo en una ruleta de casino y perder podría significar el adiós, aunque no matemático, de la albiceleste a Rusia.

Además, Perú viene de ganar a Uruguay, Bolivia y Ecuador y su buena racha de resultados es la gran amenaza para Argentina, que en La Bombonera confía en tener un partido dulce.