"Es increíble que los logros de las chicas no se reconozcan igual"

Ricardo Ares debutó como seleccionador español femenino de hockey sobre patines de manera inmejorable al lograr la medalla de oro en el Campeonato del Mundo disputado el pasado verano en Nanjing (China).

- El reto era enorme, pero cumplió con creces el objetivo al revalidar el título mundial.

-Las chicas de esta selección tienen un nivel altísimo, ya lo han demostrado en los últimos tres campeonatos. Era un reto difícil e importante, porque pocas selecciones han conseguido ganar dos Mundiales de forma consecutiva. Pero trabajamos bien y conseguimos el objetivo, que era ser campeonas del mundo.

- ¿Cuál es el secreto?

-A parte de grandísimas jugadoras, hay un grupo humano fantástico, tanto dentro como fuera de la pista. Eso es vital, que todo el mundo luche por lo mismo y de la misma forma.

- Dirigió a equipos masculinos y femeninos, ¿nota mucho la diferencia, sobre todo en repercusión y reconocimiento?

-Es increíble que los logros que consiguen las chicas no tengan ya no el mismo, sino casi ningún reconocimiento. Desde luego, no el que tendrían que tener. Esperemos que entre todos podamos ayudar a que se reconozca realmente el nivel y la capacidad que tienen para conseguir cosas espectaculares.

- ¿Ya se está cambiando?

-Creo que sí, pero todavía nos falta mucho. Qeremos más, sobre todo por todo lo que ellas son capaces de conseguir.

- ¿Cuál es el objetivo de estas visitas a Galicia?

-Tengo un planning anual en el que voy a visitar Galicia, Madrid y Asturias, ya que en Cataluña el control es mensual. Quiero conocer, sobre todo, cómo vienen las jóvenes porque a las de la OK Liga femenina ya las voy conociendo de verlas los fines de semana.

- ¿Veremos pronto a alguna jugadora gallega en la selección española?

-Hay jugadoras interesantes y la intención es que haya participación de jugadoras de fuera de Cataluña, que son el 80% de la selección. Hay opciones de que pronto haya alguna jugadora gallega en el equipo y la cuestión es simplemente ponerse a trabajar.