Alberto Contador ficha como comentarista de Eurosport

El exciclista Alberto Contador, bicampeón del Giro de Italia y del Tour de Francia y tres veces ganador de la Vuelta a España, ha fichado como comentarista del canal temático Eurosport, tras anunciar su retirada de la competición este pasado 2017, informa la cadena deportiva paneuropea en un comunicado.

Alberto Contador, que logró un épico triunfo en El Angliru en su última Vuelta a España, reforzará el equipo de comentaristas de Eurosport en España junto a los también exciclistas Eduardo Chozas y Juan Antonio Flecha.

Eurosport emite por su canal las tres grandes vueltas por etapas, Giro de Italia, en exclusiva, Tour de Francia y Vuelta a España, además de las grandes clásicas, los Campeonatos del Mundo y ofrecerá las pruebas ciclistas de los próximos Juegos Olímpicos de Tokyo, en 2020.

Entre los eventos que la cadena deportiva tiene previsto emitir en directo en las próximas semanas se encuentran la Vuelta a la Comunidad Valenciana, el Tour de Dubai, los 6 días de Berlín y Copenhague de ciclismo en pista, así como el Campeonato del Mundo de Ciclocross.

Alberto Contador, único ciclista español que ha ganado las tres 'grandes', cuenta con 69 victorias como profesional en su palmarés. "La invitación de Eurosport para colaborar como comentarista me ha hecho mucha ilusión porque el ciclismo me encanta, es mi pasión y disfruto con él no sólo compitiendo, sino también viéndolo. Esto es una oportunidad que me motiva para seguir estando al pie del cañón y seguir la actualidad de las carreras", comentó.

"La propuesta de Eurosport es atractiva por varias cosas, empezando porque me ayudará a mantener viva la pasión por mi deporte y, como soy una persona muy activa, así también podré seguir en contacto directo con el mundillo ciclista, con los amigos y antiguos compañeros de pelotón. Espero poder aportar a los espectadores un poco de mi experiencia como corredor y compartir con ellos anécdotas y conocimientos que puedan resultar interesantes. Estoy muy contento de emprender este nuevo camino en el que también espero aprender cosas estando al otro lado de la acción y, por supuesto, seguir pasándolo bien viendo ciclismo del bueno", añadió.

Por su parte, el Sports Editorial Senior Manager de Eurosport, Fernando Ruiz, expresó que "es un honor que una leyenda del ciclismo como Alberto Contador se incorpore al equipo de comentaristas de Eurosport en España". "Alberto va a sorprender seguro por su exhaustivo conocimiento, no solo de grandes carreras o de ciclistas que han sido compañeros suyos hasta hace muy poco, sino también de materiales, bicicletas y otros aspectos técnicos muy importantes en el día a día de un ciclista. Queremos dar un salto de calidad en 2018 en nuestras retransmisiones de ciclismo y el fichaje de Alberto Contador es solo un primer paso. Pronto tendremos más noticias que posicionarán a Eurosport como la clara referencia para todos los amantes de este deporte", señaló.

Con la incorporación de Alberto Contador, Eurosport amplía su apuesta como 'La Casa del Ciclismo' y emitirá en 2018 en directo más de 40 pruebas del calendario del UCI World Tour, muchas de ellas en exclusiva.