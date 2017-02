Gaizka: "Me preocupa el equipo; lo que pase conmigo no es importante"

Gaizka Garitano se refirió hoy en Riazor a la trascendencia del partido de mañana en Leganés, de cuyo resultado depende en gran medida su continuidad en el Deportivo. Su puesto, asegura, no es lo más relevante, sino que lo fundamental es que el equipo salga de la situación en la que está. "No es una cosa que sea lo más importante para mí, lo más importante es que gane el Dépor, independientemente de las personas que estén en los cargos. Si eso me ayuda a seguir en el cargo, el primer interesado en ganar soy yo", comentó el vasco, que se siente respaldado. "Siempre he tenido la confianza del club y el club la mía, y mientras estemos aquí trabajamos todos juntos en la misma dirección. Son los resultados los que te ponen y te quitan. Sé que si ganamos en Leganés voy a seguir. Lo que me preocupa es el equipo, que salga de esta situación. Lo que pase conmigo no es importante", recalcó.

Sobre la reunión de ayer del presidente, Tino Fernández, con los jugadores y técnicos, Gaizka dijo que "el presidente estuvo muy bien" y que transmitió al grupo "palabras de ánimo y de ayuda". Garitano es consciente de que el momento es muy delicado y por ello la semana "no ha sido fácil". "Mañana es una nueva oportunidad para ganar y así hacer que la semana que viene sea mejor para todos. El trabajo y la ilusión es lo que nunca se tiene que perder. Tenemos ilusión, trabajo y condiciones para ganar en Leganés", aseguró.

Ve a Juanfran "muy centrado" pese al interés del Barça y cree que Mosquera, que mañana será titular por la lesión de Borges, es "un ejemplo para la plantilla en cuanto a trabajo y todo". Los dos jugarán de inicio en Butarque, donde se reunirán "dos equipos necesitados". "El Leganés también está haciendo partidos para sacar más puntos. Se reforzó mucho y bien en diciembre", indicó Gaizka sobre el rival de mañana.