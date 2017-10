Fede Valverde: "Tenemos equipo de nivel para estar más arriba"

Fede Valverde sintió una "felicidad inmensa" al certificar con Uruguay su clasificación para el Mundial 2018. Ahora aparca la selección y se centra en "trabajar duro para conseguir victorias" con el Deportivo. "Tenemos equipo de nivel para estar más arriba pero cuando los resultados no acompañan cae un poco confianza", explicó el centrocampista, que espera dar continuidad al triunfo ante el Getafe con otro resultado positivo en Ipurua.

Sobre su situación personal, reconoció que la banda izquierda, desde la que está partiendo en el Deportivo, no es su puesto natural, pero se ofrece para jugar donde sea. "No es la posición en la que realmente me siento bien pero he hablado con Pepe Mel y me pide que me meta al medio y trate de buscar el balón. Mi posición es más en el centro pero con tal de jugar lo hago en cualquier lado", añadió.

Valverde le comentó a su seleccionador, Óscar Washington Tabárez, que en el Dépor está haciendo ese rol de partiendo desde la banda, y el técnico del combinado charrúa "se rio" porque le pareció algo sorprendente. "Aquí juego por banda y en la selección más por el centro. Le dije que jugaba en banda para tratar de meterme hacia al medio y se rio", comentó al respecto el joven centrocampista esta mañana en Abegondo.