Lucas Pérez aboga por "estar tranquilos"

Lucas Pérez, delantero del Deportivo, abogó hoy por "estar tranquilos" para superar la crisis en que se encuentra el equipo y devolverle a la UD Las Palmas el lunes, en la décima jornada de la Liga, la derrota que el conjunto canario le infligió este jueves en la Copa del Rey (1-4).

"Hay que estar tranquilos, siempre lo he dicho. Esto no se va arreglar poniéndonos nerviosos. Hay que trabajar, siempre amanece. Hay que levantar la cabeza. Esto cambia rápido, el lunes tenemos otra oportunidad y todo puede cambiar. Así es como se cambian las cosas, con positividad. Todos los jugadores hemos vivido momentos peores y hay que aprender", dijo.

En rueda de prensa, explicó que "para nada" hay que encender las alarmas" y aseguró que en el vestuario tienen "la sensación" de que son "un buen equipo" y de que "a veces podemos dar más".

"Nos llevamos todos bien y la sensación es que podemos dar más. Hay que darle confianza al nuevo entrenador (Cristóbal Parralo) y saber lo que él quiere del equipo. Tenemos la oportunidad de devolverles (a Las Palmas) en su casa la derrota y estamos convencidos de que podemos meterle mano y hacerle daño", señaló.

Lucas destacó el "orgullo y carácter del equipo" en la segunda mitad del choque copero y haber "tenido contra las cuerdas" al rival a pesar de haber jugado con uno menos desde el minuto 24 del encuentro por la expulsión de Juanfran Moreno, que vio una amarilla por una falta y la segunda, por protestar esa primera tarjeta.

El delantero blanquiazul reprochó a su compañero la tarjeta roja y deseó que no vuelva a pasarle ni a Juanfran ni a ningún otro componente de la plantilla.

"Él pidió disculpas, se equivocó y ya está. No se puede hacer eso, dejar el equipo con 10 cuando estás perdiendo. Que aprenda de los errores, para él, para mí y para todos. Cuando te expulsan no es del agrado de nadie. Pero ya es agua pasada, hay que aprender de los errores y que no vuelva a suceder", opinó.

Además, indicó que "con 0-2 en casa, si el árbitro dice que te calles, hay que callarse aunque no le hayas faltado al respeto", si bien admitió que "es raro" que el colegiado, el valenciano Mateu Lahoz, un árbitro que le "gusta mucho porque dialoga", le haya "expulsado con tan poco".

Por último, sobre un pique que tuvo con la grada al sacar dos córneres consecutivos, Lucas dijo que no tiene "nada contra la afición del Deportivo".

"No comprendía por qué si había otro córner pitaban. Puedo entender que me piten, pero no entendía por qué lo hacían si tenía otro saque de esquina", concluyó.