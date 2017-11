Cristóbal mantiene su once

En sus nueve partidos al frente del equipo antes de su destitución, Pepe Mel no repitió alineación nunca. La inestabilidad en los resultados se trasladó a las alineaciones y el entrenador madrileño trató de buscar soluciones que permitieran mejorar el rendimiento de un equipo lastrado por las dudas. Los vaivenes del técnico no se limitaron tan solo al once y también se trasladaron a los planteamientos. Utilizó uno con dos delanteros y otro que colocaba un mediapunta, pero no terminó de dar con la tecla. La idea de Cristóbal Parralo tras asumir el puesto en sustitución de Mel parece toda la contraria.

El nuevo técnico deportivista busca dotar al equipo de una identidad y que ésta se traslade también al equipo titular. Ante Las Palmas en Copa en el que fue su estreno en el banquillo avanzó la alineación que utilizaría unos días después ante el mismo conjunto, esta vez en la Liga. Frente al Atlético mañana en Riazor probablemente mantendrá a los mismos.

Su idea es apoyarse en un bloque que haga más sencilla la transición y su aterrizaje en el equipo, de manera que al mismo tiempo interioricen su filosofía de juego. Si a Mel le perjudicaron los resultados a la hora de implantar un estilo, Cristóbal pretende que los jugadores asimilen su propuesta para que lleguen los puntos.

Contra el Atlético mañana se mantendrán así el 4-3-3 que ha utilizado en sus dos primeros partidos. Ese esquema es la base de lo que pretende para el equipo: presión alta, protagonismo para los extremos y la capacidad de recuperar la pelota lo más rápido y más cerca posible del área rival.

El entrenador interpreta que la alineación empleada contra Las Palmas el lunes en el estadio de Gran Canaria es la que más se adapta a estas necesidades. Luisinho y Juanfran se mantendrán así en los laterales, aunque su papel se haya visto modificado tras la llegada de Cristóbal al banquillo.

Los dos estuvieron contra Las Palmas menos atrevidos de lo que acostumbraban para sumarse al ataque. Su función principal se centró en la defensa, de manera que la mayor responsabilidad ofensiva recayó en los extremos.

Bakkali y Cartabia tuvieron libertad para, partiendo desde los costados, marcharse hacia el centro para tratar de sorprender y buscar superioridades en favor de Lucas. Funcionó pocas veces, pero los dos ampliaron las alternativas ofensivas de las que disponía el equipo hasta la fecha.

Por detrás se mantendrá la línea de tres centrocampistas que parece innegociable para Cristóbal. Valverde, Guilherme y Borges se perfilan como titulares de nuevo ante el Atlético a pesar de que rindieron a distinto nivel. Borges adornó un partido muy completo con dos goles, Guilherme mejoró con respecto a partidos anteriores y Valverde decayó en su aportación.

Los tres se mantendrán como titulares a pesar de que Mosquera ya está recuperado y de que Cristóbal tiene en mente darle protagonismo a Edu Expósito. Por delante de ellos, otra línea de tres formada por Bakkali, Cartabia y Lucas Pérez, el delantero en el que el entrenador deportivista ha depositado la responsabilidad ofensiva por delante de Andone. Sidnei y Schär formarán la pareja de centrales, con la mirada puesta en el rendimiento del brasileño, pero no menos en el de Pantilimon en la portería.