"Hay que trabajar y corregir esos errores de bulto que tenemos"

Lucas Pérez acabó el partido de ayer frustrado por los "errores de bulto" que le costaron el derbi ayer al Deportivo. El delantero lamentó el tempranero primer gol celeste y la falta de acierto antes de que Aspas colocase el segundo. "En las siguientes jugadas tenemos varias ocasiones que no la materializamos y ahí se resume el partido. Después con el 0-2 ya es muy complicado", manifestó el coruñés tras el encuentro en las cámaras de BeIn Sports.

Lucas subrayó el tremendo esfuerzo ofensivo que debe realizar el equipo en cada encuentro para sobreponerse a sus errores atrás y destacó que son los fallos individuales los que más penalizan a los blanquiazules. "Muchísimo, muchísimo. Fallo yo unas veces y falla un compañero otras veces, y eso es lo que tenemos que intentar corregir porque es lo que nos está penalizando en todos los partidos", apuntó.

El delantero reconoció que la situación del equipo es delicada, pero evitó caer en el alarmismo. "No es que salten las alarmas, lo que hay que seguir es trabando, poner más concentración e intentar corregir esos errores de bulto que tenemos. Es eso, porque el equipo está bien, jugamos bien, tenemos ocasiones y no las materializamos. Ponernos 0-2 en casa en un derbi, el equipo quieras o no va cuesta arriba, a remolque", reflexionó.

Lucas también trató de disculparse con la afición deportivista, que al finalizar el encuentro no ocultó su enfado por un nuevo tropiezo del equipo. "Qué les puedo decir. No les puedo decir nada, ellos siempre están, vienen siempre; el estadio ha estado maravilloso. Qué les puedo decir, que lo siento, que seguimos trabajando, que esperamos que nos ayuden como nos están ayudando hasta ahora y nada más", manifestó.