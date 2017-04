Fomento promete pleno rendimiento en el AVE y avanza el remate de los tres primeros túneles

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, hizo ayer su primera inspección a las obras del AVE en Galicia, tal y como se había comprometido después de anunciar el pasado mes de enero que la finalización de esta infraestructura se retrasaría un año. Sobre el terreno, ratificó su compromiso de que la alta velocidad empezará a funcionar en fase de pruebas a finales de 2019. Según explicó, se han desbloqueado 17 expedientes de obra que habían estado paralizados por "distracciones técnicas" y que forman parte de cuatro de los cinco tramos atascados. Solo queda pendiente el trayecto entre Portocamba y Cerdedelo, aunque De la Serna avanzó que "en las próximas semanas" quedaría resuelto, de manera que "estarán ya todas las obras a pleno rendimiento". Y además dentro de un mes, según adelantó, estarán concluidos los tres primeros túneles del acceso del AVE a Galicia, unidos en un trecho que suma 18 kilómetros.



"Esta es una infraestructura prioritaria para el Gobierno de Mariano Rajoy", defendió De la Serna en su primera visita a la comunidad tras conocerse que la inversión del Estado en Galicia cayó en 440 millones de euros hasta los 924 millones, de los cuales la mitad serán para la alta velocidad. Desde la Xunta ya se advirtió de que deberán ejecutarse todas las partidas porque sino sería "decepcionante". El Gobierno gallego creará una comisión para vigilar la inversión del Estado en la comunidad gallega.



El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que se encuentra disfrutando de unos días de descanso, no acompañó ayer al ministro en su visita a las obras del AVE en Ourense, pero sí lo hizo la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, y la plana mayor de Adif.



De Zamora a Ourense



De la Serna inició su visita en Zamora, donde anunció que el tramo previo a la entrada del AVE a Galicia, Zamora-Pedralba, estará concluido a finales de 2018. Posteriormente la comitiva institucional se desplazó a la provincia de Ourense, para recorrer los tramos en obras de los 18 kilómetros de los túneles de A Canda-Vilavella, O Cañizo y O Espiño.



"Queremos que pueda visibilizarse la envergadura de la actuación y que aquellos que pensaban que la obra estaba parada puedan comprobar el avance de estas infraestructuras", explicó el ministro de Fomento sobre el terreno. Así, reivindicó la "enorme dificultad" de las obras del AVE gallego con 126 kilómetros bajo tierra y más de 40 túneles, 13 de ellos de más de cinco kilómetros de longitud.



Un día después de que garantizara que el Corredor del Mediterráneo no se ralentizaría por falta de fondos, el ministro de Fomento justificó que las obras en Galicia sufrieron un parón el año pasado al estar el Gobierno en funciones y por eso se retrasó el plazo para su conclusión.



En todo caso, De la Serna dejó claro que en solo cinco meses se desbloquearon 17 expedientes de obras del AVE. " Galicia está ahora en un panorama distinto a cuando llegamos", defendió el ministro. Añadió que "tras haber concluido los expedientes de los tramos del AVE en Zamora, ya está en vías de solución en las próximas semanas del tramo Portobamba-Cerdedelo que era el más complejo así que en breve estarán todos los tramos en Galicia a "pleno rendimiento".



Los primeros tramos en concluirse serán los túneles de A Canda, O Cañizo y O Espiño. Éste último es el segundo de más longitud del AVE (7,9 kilómetros), después del de O Corno. Aunque estarán finalizados en un mes, "con unos días de antelación respecto al plazo previsto", no se pondrán en circulación todavía, puesto que hay que esperar a que se terminen otros tramos de "enorme dificultad" para abrirlos al tráfico "de manera integral".



De la Serna reconoció que entre los tramos más complicados está "el viaducto de A Teixeira" donde "hay más retraso para llegar". "Con todo cumpliremos los compromisos", garantizó el ministro. Se refería al tramo Portocamba Cerdedelo unido al viaducto de A Teixeira, todavía sin ejecutar debido a discrepancias técnicas sobre los arcos del mismo.



Por eso, en un primer encuentro con el presidente del Ejecutivo gallego había en diciembre evitado dar fechas sobre el remate de las obras del AVE a Galicia por los problemas en el túnel de Padornelo y el mencionado viaducto, temas ya casi resueltos-indicó ayer- que le permiten confirmar la fecha de 2019.