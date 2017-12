Rosón situará a Taibo como su 'número dos' si vence en las primarias del PSOE coruñés

Los dos candidatos a liderar el PSOE coruñés arrancaron ayer la semana decisiva de las primarias en los concellos Culleredo, Betanzos, Carral y Negreira. Con un mensaje en pro de la unidad del partido, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y la exedil de Santiago Mercedes Rosón apelaron ayer a la militancia para lograr un PSOE "fuerte" que "vuelva a ilusionar" a la ciudadanía -en palabras del también alcalde de As Pontes- y alcanzar un "cambio" que permita romper con la "continuidad" para "resolver los problemas de las agrupaciones" -según defiende la exconcejal-.

En un encuentro con militantes de Culleredo y Betanzos, Rosón avanzó uno de los nombres fuertes de su ejecutiva si vence en las primarias del próximo domingo: el teniente de alcalde de Culleredo, Diego Taibo, como secretario de Organización del PSOE coruñés. Taibo, junto con el alcalde de Ares, Julio Iglesias, y el profesor coruñés Lois Fermín Rodríguez, renunciaron a su candidatura para integrarse en el proyecto encabezado por Rosón bajo el lema C on la mirada en la militancia.

"Necesitamos un cambio. La ejecutiva provincial es una herramienta orgánica que no funciona como debería; las agrupaciones están desatendidas, sin apoyo, ni técnico ni logístico", cuestionó Rosón, próxima a la dirección autonómica del PSdeG. La exedil apostó por sumar: "Es difícil solventar los conflictos si no se establecen puntos de encuentro; no podemos seguir desangrándonos a nosotros mismo". "Es necesario un reencuentro con las ideas y los valores que hicieron grande al PSOE; si el electorado percibe desencuentro, no confiará en nosotros", sentenció Rosón.

Bajo el lema Socialismo, lo que nos une, el presidente de la Diputación de A Coruña destacó el "talento" del PSdeG en la provincia. "Hay mucha gente con ganas de sumar para llegar al reto de las elecciones municipales unidos y reforzados porque cuando el PSOE está unido es imparable", proclamó a seis días de la votación a la que están llamados más de 3.500 militantes coruñeses.

"El PSOE de la provincia de A Coruña llegará unido a las municipales", defiende el también alcalde de As Pontes, quien durante los días de campaña ha percibido "ilusión, compromiso y ganas" por parte de los militantes que -aseguró- le dan todavía "más fuerza" en la carrera por tomar las riendas del partido en la provincia. "Tenemos personas conectadas con el tejido social y con ganas de sumar, solo piden unidad", destacó Formoso al tiempo que recordó que en los concellos de la provincia donde gobierna el PSdeG "se demuestra que hay otra forma de hacer las cosas".

"Lo único importante para nosotros es mejorar la vida de nuestros vecinos", concluyó el presidente de la Diputación y alcalde de As Pontes, que promete trabajar para "aprovechar ese potencial, sumar esfuerzos y que todos remen en la misma dirección".