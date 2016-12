El Concello sacará a concurso la senda de Os Caneiros planeada hace más de un lustro

El Concello de Betanzos sacará a contratación en los próximos días las obras de construcción de la senda de Os Caneiros, una obra proyectada en 2010 y que fue excluida finalmente del Proxecto Mandeo por los problemas para conseguir los terrenos. La ejecución de esta obra, que incluye la construcción de una pasarela de madera, una escollera, una canalización y alumbrado, propició las quejas de los colectivos ecologistas, que alertaron del impacto en un enclave natural. El BNG fue el grupo más crítico con la actuación.

El Gobierno local considera que se trata de una "oportunidad única" de "poner en valor un espacio tan importante para Betanzos" como el que une la zona urbana de la ciudad con el campo de Os Caneiros a lo largo del río Mandeo. El Ejecutivo incide en "la importancia que tiene esta zona para los vecinos de Betanzos" y en el papel de la obra "desde el punto de vista de la promoción de la ciudad". "Tendremos otro reclamo para los turistas que buscan en la naturaleza, en el senderismo, otra forma de conocer lugares... y esta ruta encaja en ese planteamiento", sostuvo ayer el alcalde, el socialista Ramón García.

El Gobierno local sostiene que este proyecto fue aprobado por Xunta y Diputación, que financiará los trabajos (el acuerdo fue suscrito durante el Gobierno provincial del PP). El Ejecutivo municipal no aclara en su comunicado si tuvo en cuenta las sugerencias presentada por diez colectivos ecologistas y defiende que el proyecto incluye actuaciones para mejorar la red de saneamiento y para recuperar espacios como la fuente de Os Anxos o el embarcadero.

Entre otras actuaciones, el Gobierno local cita la creación de un camino de jabre en la zona de As Hortas, la construcción de una pasarela de madera de 1,5 metros de ancho para unir ese enclave con el camino de San Xiao, la eliminación de casetas "que afean el entorno de As Hortas"; la instalación de iluminación con placas solares y la creación de escolleras "para evitar el derrumbe de terrenos al río". En su nota de prensa, el Ejecutivo no hace alusión a las quejas de los ecologistas y focaliza el conflicto en "algún partido político que pretende buscar réditos a costa de la actuación", en alusión supuestamente al BNG.

Los nacionalistas se mostraron ayer sorprendidos por el anuncio del Gobierno local de licitar las obras. El Bloque propondrá a la Diputación modificar el proyecto para "eliminar los elementos agresivos con el medio". Su anuncio cobra relevancia dado que el BNG cogobierna la Diputación con el PSOE. El proyecto de la senda de Os Caneiros contó con el aval explícito del PP durante su mandato, pero, el actual Ejecutivo provincial no hizo ninguna alusión a esta actuación en sus dos visitas a Betanzos.

El BNG deja claro su rechazo al proyecto aprobado en 2014 por PSOE y BNG y alerta del impacto de la escollera, la canalización en la línea de marea, la instalación de pasarelas de madera "ancladas en zapatas de hormigón de gran volumen", entre otras actuaciones. La formación incide en el elevado coste del plan, más de medio millón de euros que, en su opinión podría destinarse a "necesidades más urgentes como el Pasatiempo". El BNG avanza que presentará a la Diputación la propuesta alternativa que presentaron ocho colectivos ecologistas el pasado año.