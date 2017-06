Las variantes de Valcovo

Los conductores y viandantes que recorran la carretera que une Arteixo y Barrañán podrán ver escrito en varias señales el topónimo de Valcovo hasta de tres formas diferentes en un tramo de apenas 500 metros. El nombre del complejo hostelero que alberga el restaurante y el camping es Balcobo, con dos bes, y la denominación oficial de la playa y del lugar es Valcolvo, con dos uves. No son las únicas versiones que se pueden ver por la zona. En una señal de tráfico que hay en la bajada hacia la playa aparece escrito Valcobo, con uve y con be. Esta forma está muy extendida entre los vecinos.

La técnica del departamento de Turismo y Normalización Lingüística del Concello de Arteixo, María Rozamontes, relata que la forma correcta para referirse al lugar es Valcovo, con dos uves. Esta es la variante que aprobó la Comisión de Toponimia de la Xunta. Rozamontes además explica que el topónimo procede de las palabras que en latín se refieren a un valle y a una cueva. "Responde al terreno que hay allí", destaca.

Otra de las variantes del topónimo, aunque menos extendida, es Balcovo, la primera con be y la segunda con uve. Esta forma incluso puede verse escrita en la propia página web del Ayuntamiento, arteixo.org. La forma no oficial más llamativa que se emplea es Balcobo, con dos bes. Es la que utiliza el restaurante y el camping de Valcovo. El propietario del complejo señala que es una cuestión de "nombre comercial" para diferenciarse. "Nos sonaba bonito con la letra be. Es por nombre comercial", asegura. Y añade que sabía que el topónimo se escribía con uve. El dueño del establecimiento también recuerda que hace muchos años "todo el mundo" se refería a la playa de Valcovo con la variante que se escribe con la letra be. La oficial es la que tiene dos uves.