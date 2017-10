Un vecino alega que el plan especial que tramita el Casino es "contrario a derecho"

Obras en el interior del Casino, en 2016, paralizadas por el Concello al no tener licencia.

Obras en el interior del Casino, en 2016, paralizadas por el Concello al no tener licencia. la opinión

Sostiene que su fin es dar cobertura a obras ilegales anteriores y no ejecutar otras nuevas

El plan especial que tramita el Sporting Club Casino para ampliar sus instalaciones en A Zapateira se ha topado con un obstáculo. Un vecino, que ya había alertado con anterioridad de obras irregulares en el recinto, alega ahora contra el proyecto por considerarlo "contrario a derecho" y sostiene que "no procede su aprobación". El Ayuntamiento estudia las alegaciones.

El alegante sostiene que Plan Especial de Equipamiento en Suelo Rústico (Peesr) tiene "una finalidad distinta a la prevista en la ley", ya que "pretende dar cobertura a otras obras realizadas con anterioridad, que son ilegales, como es el caso de la cubrición de la pista de pádel y la caseta que hay al lado de las pistas de tenis, o dar amparo a la cubrición de pistas de tenis, cuya licencia ha sido denegada por no ajustarse a la normativa", en lugar de tramitarse para crear edificaciones nuevas, expone en el escrito de alegaciones. Añade que "el documento sometido a aprobación inicial no se ha llevado a cabo con arreglo al procedimiento establecido y presenta numerosas incongruencias y es contrario al Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) [pendiente de aprobar]".

El vecino reclama, además, "que se constate el daño que se genera para las edificaciones colindantes", como la suya, "lo que atenta contra el derecho constitucional a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio". El alegante señala asimismo que "no puede aprobarse el Peesr mientras no se lleven a cabo las actuaciones de reposición de la legalidad urbanística perceptivas".

El texto defiende también que "no se ha seguido el procedimiento legalmente establecido" para la tramitación del plan especial. En concreto, el vecino sostiene que no se ha cumplido la exigencia legal de notificar el proyecto a todos los titulares catastrales de terrenos afectados y que "no consta a exposición pública el expediente completo", sino solo las páginas 310 a 396, "sin que figuren incluidos los folios 1 a 369 del expediente administrativo, ni tampoco los folios 397 en adelante, que contienen informes fundamentales en la tramitación del plan especial", como el informe ambiental estratégico o un informe desfavorable emitido por la Dirección General de Carreteras en diciembre de 2016, asegura el texto.

El vecino advierte también las alegaciones de que "no está claramente definida la superficie incluida en el ámbito, existiendo discrepancias en catastro y registro respecto de la propiedad que dice ostentar el promotor del plan". Reclama que no se apruebe el plan especial y que "se acuerde reordenar el reajuste de las condiciones de edificación a fin de causar el menos perjuicio posible" a su propiedad.

El Ayuntamiento analiza las alegaciones presentadas al plan especial. El Concello denegó en mayo de 2015 el permiso solicitado por el Sporting Club Casino para deshacer la obra de la cubierta de las canchas de tenis que había iniciado sin permiso y reponer la legalidad. Le informó, además, de que para poder ejecutar esa obra en suelo rústico debía tramitar un plan especial, ya que había agotado la edificabilidad, como ya le había advertido en el informe que ordenó detener los trabajos y reponer la legalidad.