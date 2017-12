Niños de Primaria del Parga visitan locales para convencer de cuidar el medio ambiente

A la hora del recreo, mientras los niños juegan, dos se dedican a patrullar el patio y el entorno del centro plurilingüe Isidro Parga Pondal de Santa Cruz para recoger basura que luego se reciclará. Se turnan, cada día dos, uno de ellos de mayor edad, que hace de padrino-cuidador del más pequeño. Dentro del proyecto que desarrollan este curso de concienciar en la necesidad de reciclar, ahorrar agua y respetar el medio ambiente, en el que están implicados los más de 400 alumnos del colegio, ayer llevaron a cabo otra singular iniciativa: recorrieron todos los locales del centro urbano para repartir pegatinas (para colocar en lavadoras o grifos, de recuerdo de ahorro) y carteles con dibujos y textos hechos por ellos, en los que se alerta del gasto de agua cuando, por ejemplo, no cierras el grifo mientras te lavas los dientes.

"El proyecto nació después de ver que el patio siempre estaba muy sucio, lleno de papeles... Creamos estas patrullas de limpieza y también realizamos otras acciones, visitamos la planta de reciclaje de Nostián, investigamos sobre gasto de agua, ahora que es tan importante por estar en sequía, y ahora recorremos tiendas, comercios y cafeterías, o el centro de salud, para repartir estos mensajes", explica la profesora de Primaria del Parga Pondal Alicia Tojeiro, responsable de este proyecto que también ha implicado a otros profesores y a padres que ayer acompañaron a los niños por las calles de Santa Cruz, al entrar en farmacias, veterinarias, tiendas de muebles y de ropa, ópticas y demás.

"Esta iniciativa me parece estupenda, es una idea muy buena, los niños aprenden a concienciarse ellos y a concienciar a los demás, y están en grupo, interaccionan entre ellos y también con nosotros, los padres. El Parga Pondal es un colegio muy activo y muy solidario, está en muchas causas y para los padres es un orgullo", cuenta Victoria Meilán, madre de Olalla de 7 años, que ayer lucía con orgullo un cartel con un mensaje de ahorro de agua. Escolle ducha e non bañeira o Non uses o wáter como papeleira, son algunos de los mensajes de las pegatinas.

"Alicia es un motor de proyectos e ilusión para los niños, fue la profesora de mi hija mayor también y realizaron unos proyectos muy buenos con los que aprendieron el respeto a las diferencias físicas, igualdad, respeto... Hicieron un proyecto con perros, un cortometraje llamado Blanconieves con cambio de género...", subrayó Silvia Touza, madre de Tomás, de nueve años.

"Yo estoy en quinto, soy mayor y apadrino a Iria que va en segundo. No da nada la lata, está muy bien", explica Noa. "Me tiene que cuidar en todo momento, para que no tengamos problemas", replica la pequeña Iria, bajo la atenta mirada de Martina y Sofía. Las cuatro recitan a coro el lema: "reducir, reciclar, reutilizar".

"Vamos a concienciar a la gente para que entre en razón sobre el medio ambiente y el agua", añade Noa. En la ruta por los locales de Santa Cruz, entran la cafetería La Dama donde los pequeños entregan carteles y pegatinas. "Muchas gracias. Los vamos a poner en la puerta y en los baños, ¿os parece bien?", pregunta Carolina, la encargada del establecimiento.

"El Ayuntamiento, como vio lo que estábamos haciendo, limpiando el patio todos los días, nos dio árboles, porque tenemos pocos, y los plantamos", cuenta Náyade, alumna del Parga Pondal de 7 años. En la ruta por las calles de Santa Cruz, la comitiva de un centenar de niños de segundo y quinto de Primaria que realizaron esta iniciativa llamó la atención de los vecinos, que incluso se asomaron a las ventanas y a los portales de los establecimientos, por su alegre algarabía y sus gritos coreando el lema: "Coida a Terra ela te necesita".

Todos lucieron camisetas diseñadas por ellos mismos con el dibujo del planeta tierra y la frase: Limpamundos SA, el ficticio nombre de la patrulla de limpieza del centro educativo.

Además de esta actividad, ayer, a primera hora de la mañana, los padres de alumnos del colegio Isidro Parga Pondal colgaron de los árboles del parque Luis Seoane una serie de adornos navideños que los pequeños confeccionaron con material de reciclaje.