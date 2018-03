Denuncian el "estado deplorable" de un perro en Oza-Cesuras

La Asociación Protectora de Animales Domésticos Abandonados del Noroeste (Apadan) ha denunciado ante el Seprona y la Xunta la situación "deplorable" de un perro en Oza-Cesuras. A raíz de un aviso, la protectora se desplazó la semana pasada al lugar y comprobó que el can peramecía atado al muro de cierre de una finca en un "pésimo estado físico, solo, a la intemperie, sin comida y con un poco de agua en un cacharro sucio". A pesar de la lluvia y las bajas temperaturas de los últimos días, el animal solo disponía como cobijo de "una especie de madriguera bajo unos matorrales". A la vista del estado, integrantes de Apadan realizaron una segunda inspección acompañados por un veterinario, que recomendó el traslado del can a una clínica por la "marcada desnutrición, atrofia muscular, heridas en patas, lomo y orejas y alopecia generalizada".

La protectora trasladó los hechos al Seprona el pasado viernes y, tras esperar unos días, presentó una denuncia ante la Jefatura Territorial de la Consellería de Medio Ambiente y remitió copia de la documentación al Servizo de Conservación da Natureza. Este organismo fue el primero en mover ficha y nada más recibir el aviso envió a un inspector al lugar. A la llegada del veterinario, los propietarios del perro habían realizado una serie de obras, consistentes en la construcción de un cercado y una rudimentaria caseta para el perro formada por unos palés y una cubierta de uralita. A la vista de los cambios, el veterinario autonómico decidió no tomar medidas y concluyó que las condiciones del animal habían "mejorado sustancialmente" y que "no sufría".

Apadan denuncia que la decisión autonómica no se corresponde con las normas que establece la ley de bienestar animal aprobada recientemente y que la propia Xunta calificó como "una de las más avanzadas de Europa". La protectora recuerda que la ley prohíbe mantener a los perros atados de forma permanente y obliga a los propietarios a "proporcionarle alojamiento suficiente, cómodo, seguro", así como "ejercicio físico y descanso" y la "posibilidad de interacción necesaria para su normal desarrollo".