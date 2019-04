El Puerto urge a Fomento a que licite y financie el tren a punta Langosteira

La Autoridad Portuaria de A Coruña, a través de su presidente, Enrique Losada, urgió esta mañana al Ministerio de Fomento a que no dilate la licitación de las obras de la conexión ferroviaria al puerto exterior. Losada recordó que hace un año -cuando aún gobernaba el PP en el Estado- se firmó un protocolo entre la Xunta, Fomento, Puertos del Estado y Puerto de A Coruña por el que se comprometió la ejecución del enlace ferroviario con cargo a los presupuestos de Puertos y de Adif, con la licitación este año y el comienzo de las obras en el segundo semestre. "En octubre tuve una reunión con la presidenta de Puertos del Estado, que quedó en propiciar una reunión con Adif para buscar un consenso y seguimos esperando", criticó el dirigente portuario.

Losada recuerda que se ha publicado un anuncio reciente en el Diario Oficial de la Unión Europea que indica que se va a licitar la conexión del tren a punta Langosteira. "Salvo prácticas dilatorias, hechos positivos no se han producido", comenta el presidente del Puerto. "Se ha puesto la excusa de que el entronque con el Corredor Atlántico de Mercancías a través de Uxes demoraría la conexión. No es cierto. Hay dos conexiones: con A Coruña vía Lugo y con el corredor. La de la ciudad no tiene ningún problema, se podría ejecutar en cualquier momento tras licitar la obra; la otra, quedó Adif en desarrollarla, por lo que se elevaron sus requerimientos", explicó.

"Urgimos desde la Autoridad Portuaria a Fomento a que tome cartas en el asunto y palíe la situación. Hace falta poner dinero y voluntad, y lo que no hay es voluntad. Se han dado patadas adelante a la pelota para trasladar problemas. En los últimos nueve meses lo único que ha pasado es dilatar con manifestaciones contradictorias y no ciertas", censuró Enrique Losada.

En la misma línea se expresó la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, que anunció que la semana próxima estará en Bruselas para reclamar en la Comisión Europea fondos comunitarios a través del programa Conectar Europa que sirvan para que entre Adif y Puertos del Estado, según establece el protocolo de hace un año, asuman la financiación del tren a Langosteira y se "modernicen las líneas ferroviarias". "Pedimos también a Fomento que deje de enredar y avance en el proyecto del tren, porque es imprescindible y hay que avanzar, traer operadores. No hay más dilación, que licite cuanto antes y consiga financiación", comentó Vázquez.

La conselleira y el delegado de la Xunta en A Coruña, Ovidio Rodeiro, mantuvieron hoy una reunión con el presidente del Puerto para abordar "infraestructuras ferroviarias estratégicas" para la ciudad y la comarca.