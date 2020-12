La Xunta permite que A Coruña, Oleiros, Cambre, Culleredo y Arteixo puedan abrir la hostelería desde mañana. Lo harán hasta las once de la noche, cuando se inicia el toque de queda, y con aforos reducidos: 40% en el interior y 50% en terrazas. Además, se podrán juntar grupos de seis personas no convivientes, tanto en bares y restaurantes como en domicilios. En la movilidad no hay cambios y se mantiene el cierre perimetral durante el Puente de la Constitución.

Lo anunció ayer el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, que aclaró que A Coruña y la comarca se encuentran en el nivel medio de la nueva desescalada, lo que significa que su incidencia acumulada de casos de COVID-19 en los últimos 14 días se encuentra entre los 100 y 150 contagios. Unos datos que dan la posibilidad al sector hostelero de recibir clientes hasta las 23.00 horas, y no hasta las cinco de la tarde como se esperaba. Así, bares y restaurantes de estos cinco concellos podrán abrir sus puertas tras casi un mes cerrados, pues la Xunta obligó a cesar la actividad el pasado 7 de noviembre, aunque sí se permite el servicio a domicilio.

El presidente de la Asociación de Hosteleros de la Marina, Antón Sáez, opina que “esta noticia hay que cogerla con muda prudencia”. “Todo el mundo tiene muchas ganas de abrir, pero no debemos olvidarnos de que las últimas semanas que estuvimos abiertos hasta las once de la noche los números no fueron buenos. No eran como para que los negocios fueran rentables”, analiza.

Los locales de hostelería que reabran mañana contarán con un aforo del 40% en el interior y del 50% en terrazas. Unas limitaciones que obligarán a los hosteleros a “hacer números para ver si les compensa o no”. “Todo aquel que esté en ERTE y que vuelva a abrir tiene que pagar el 100% de la seguridad social de sus empleados. No podemos ser impulsivos”, opina.

A Sáez le preocupa, además, las previsiones para el Puente de la Constitución. “Tuvimos un mes de noviembre espectacular y ahora que podemos abrir, empiezan las lluvias de nuevo. Hay que mirar la parte de dentro y los aforos. Los que tengan un ticket medio de 20 euros, con cierre a las once, que les costará dar dos servicios completos, a lo mejor no les sale rentable. Hay que pagar nóminas, alquileres y todos los gastos del local”, detalla el hostelero.

A los bares y restaurantes podrán acudir grupos de seis personas, sean convivientes o no. Estas reuniones también se pueden realizar en los domicilios. Son los dos cambios más significativos anunciado por la Xunta, pues las restricciones de movilidad no cambian. El cierre perimetral afecta a A Coruña, Oleiros, Cambre, Culleredo y Arteixo, por donde sí se podrá circular con libertad, como en las últimas semanas. Feijóo recordó que, aunque se reabra la hostelería, hay que ser prudentes: “No hay razón para confiarnos”.

Manifestaciones

Las manifestaciones convocadas por el sector de la hostelería se mantienen, a pesar de que los propietarios ya podrán abrir los locales. La idea de los afectados es compaginar la apertura de bares y restaurantes con la asistencia a estas protestas, en las que los hosteleros exigirán ayudas a Xunta, Concello y Estado. La primera cita de protesta será hoy a las 12.00 horas ante el edificio administrativo del Gobierno gallego en Monelos.

Los concellos celebran esta reapertura

Los alcaldes de A Coruña, Cambre, Culleredo y Arteixo celebran la reapertura de la hostelería, que anunció ayer la Xunta, aunque piden un “esfuerzo extra a los ciudadanos para cumplir las normas y entre todos derrotar este virus”. Son las palabras de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que entiende que la decisión del Ejecutivo gallego es “una buena noticia para la hostelería, ya que puedes poner un respiro en un momento muy difícil para el sector”. La recuperación de la actividad del sector hostelero, que podrá abrir mañana hasta las once de la noche, es para Inés Rey algo positivo para un sector “que ha demostrado ser responsable con las medidas sanitarias”. El Concello de Arteixo, al que también afectan estas nuevas medidas, aplaude esta “vuelta a la normalidad” sobre todo porque “las familias estaban teniendo unas consecuencias económicas negativas”, opina Carlos Calvelo. “Pedimos un comportamiento cívico de la gente par evitar una subida de casos”, añade. En eso también insiste el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, que considera que “es imprescindible que la ciudadanía siga a rajatabla cada una de las indicaciones”. “Conviene recordar que seguimos en plena incidencia de la pandemia y por eso nuestro municipio, al igual que la ciudad y el resto del cinturón metropolitano, va a seguir con restricciones de movilidad”, aclara, a la vez que señala que la reapertura de la hostelería “es un pequeño alivio para el sector”. “Ahora cualquier paso en falso y vuelta atrás sería un golpe duro tanto para los negocios como a nivel emocional para los ciudadanos”, recuerda. El alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, analiza que esta medida llega justo a tiempo: “La época de Navidad es fundamental para todos los hosteleros”. Invita a los vecinos, además, a “seguir cumpliendo las medidas de prevención”.