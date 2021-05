La Autoridad Portuaria asegura que, si durante el verano se pueden celebrar conciertos en A Coruña, la entidad no pondrá impedimentos para que se realicen en los terrenos portuarios, no solo en la Marina y O Parrote, que están ya abiertos a la ciudadanía, sino en los de Batería y en Trasatlánticos, que también se irán abriendo con el paso de los meses. En O Parrote ya se programaron conciertos y actuaciones en ediciones anteriores de las fiestas de María Pita. Los promotores privados consideran que no será fácil programar actuaciones de pago en estos nuevos terrenos ganados para la ciudadanía, ya que tendrían que hacer un perímetro en el recinto, hacer un control de aforos y también poner servicios para los asistentes, como baños portátiles, algo que encarecería la producción de cualquier espectáculo. Preguntado por este diario, el Gobierno local ha declinado hablar sobre qué escenarios podrían acoger conciertos de gran formato según las indicaciones de la Xunta, ya que considera que es apresurado tomar estas decisiones.