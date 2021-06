Comerciantes y hosteleros que temen perder clientes. Vecinos que aplauden que se gane espacio para el peatón. Y el Concello, que busca “humanizar la ciudad”. Así se puede resumir el primer día de peatonalización de la Rúa Nova, una actuación que forma parte de la remodelación de los Cantones. Los vehículos ya no circularán por esta vía, de la que se retirarán los bolardos y bordillos de piedra para dejar más espacio. En la parte más próxima a la calle Real, el Concello prevé instalar mobiliario urbano para el descanso después de que se retire el pintado de aparcamiento. También se reubica la zona de carga y descarga, que pasará a estar junto a la tienda Mango, en el Obelisco. De momento, no está previsto que se cambie el pavimento empedrado de esta calle.

La carga y descarga, a la que los coches podrán acceder por Rúa Nova en sentido de circulación contrario al actual, es decir, desde San Andrés, estará habilitada de 06.00 a 11.00 horas. Los vehículos que entren en la ciudad por la avenida de Alfonso Molina deberán desviarse por Juana de Vega si quieren seguir circulando por San Andrés.

Los semáforos de esta calle ya han sido eliminados, pero durante la jornada de ayer, algún despistado todavía caminaba por la acera, sin saber que la calzada es ahora del peatón. La medida, sin embargo, no ha gustado a todos. “Esto nos va a quitar clientes”, señala una comerciante, mientras que un trabajador de la zona explica que esto “quita dinamización a la zona”. Algunos vecinos están a favor, porque quieren “más espacio”. Con el tiempo se conocerán las consecuencias, sean buenas o malas, por lo que hostelería y comercio esperan “con incertidumbre”.

Beatriz Vázquez: "Me parece fenomenal, ayuda a vecinos y comerciantes"

“En una ciudad como esta es muy fácil caminar”, apunta Beatriz Vázquez. A esta vecina de la ciudad le parece que es “un acierto” peatonalizar algunas calles. “Me parece fenomenal, esto ayuda a vecinos y comerciantes”, opina. Vázquez cree también que es una ayuda “para la gente con movilidad reducida”. “Yo soy mucho de andar y si estoy cansada o tengo que ir a un sitio más lejos, pues voy en autobús”, revela. Esta vecina de A Coruña defiende que este tipo de actuaciones dan vida a las calles: “A mí antes San Andrés no me gustaba nada, pero ahora, los fines de semana, la veo más abierta y con más luz, me gusta mucho ir por ahí”. Aprovecha la peatonalización para dar “paseos con el perro”. Beatriz Vázquez asegura que “es muy bueno” impulsar iniciativas en las que el peatón es protagonista. “Así hay más ambiente”, comenta.