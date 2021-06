Otra noche de San Juan sin hogueras ni arena en los zapatos. Sin saltos sobre las llamas para pedir deseos, sin fuegos artificiales y sin falla. Esa tradición tan coruñesa sigue en stand by, pero no se pierde ni se olvida. Las calles, esta noche, olerán a sardinas y churrasco, porque así lo quieren los vecinos y los hosteleros. Habrá fiesta, sí, pero con distancia, mascarilla y hora de cierre. Con ganas de un 2022 sin restricciones. Mientras tanto, con la ilusión de una noche mágica, aunque en asfalto y no en arena porque las playas se cerrarán a las 21.00 horas. Las hogueras solo se permitirán en fincas privadas.

Muchos locales ya colocaron ayer sus carteles festivos y pizarras en las que anuncian que hoy, algunos ya desde la una de la tarde, habrá parrillas en las aceras. El Belber Britania, en Ramón y Cajal, ha anunciado que tendrá sardinas y cigalas, mientras que en la avenida de Rubine se puede encontrar la opción de tomarlas allí, cerca de la playa, o llevarse el pedido para casa. El Árnica, en la Ciudad Vieja, recomienda reservar mesa. Todos se han lanzado al mundo de las redes sociales para anunciar su plan. Otros, como el bar San Xoán, en la calle del mismo nombre, optan por cerrar sus puertas estos días tan especiales. “A veces perder un poco es ganar en un futuro”, confiesan.

Los coruñeses sienten esa necesidad de festejar. De mantener viva esta celebración que ya el año pasado tuvo que trasladarse de las playas a las calles. “Queremos mantener la unión de los vecinos”, señala Cristina Caride, miembro de la asociación vecinal de la plaza del Comercio, que nació el año pasado tras el confinamiento. Entre todos han creado unas camisetas conmemorativas que están a la venta. Son de color rojo, con el dibujo de una sardina y la frase Lume carallo. “El año pasado lo hicimos y como salió tan bien quisimos repetir. Con el dinero, podremos seguir organizando otras actividades”, cuenta.

Habrá dos locales disponibles en la plaza del Comercio para este San Juan, uno en el que se venderán los tickets y otro en el que se cocinarán las sardinas y el churrasco y se entregarán las bebidas. “Vamos a poner alguna mesa, pero la idea es que sea todo de pie y que no haya aglomeraciones”, detalla.

De calle en calle y de bar en bar. Así pasará esta tarde-noche con hora de cierre, porque la hostelería tendrá que bajar la persiana a la una de la madrugada. En la cervezoteca Malte aprovecharán la ocasión para presentar la nueva cerveza Zume Land. “Tendremos pinchada desde la una de la tarde y haremos una carta especial de San Juan”, explica Juan Fernández, que reconoce que tiene ganas de “hacer algo diferente, aunque con medidas y aforos limitados”.

Así será la noche meiga. De barrios y pequeños encuentros. Y que no falten las flores de San Juan, que hoy se venderán por la calle Real, plaza de Lugo y mercado de San Agustín como cada año. Porque las tradiciones están para cuidarlas.