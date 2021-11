El Concello prevé reformar la ordenanza de las terrazas para permitir que estas se instalen en las plazas de aparcamiento aun sin estado de emergencia sanitaria. La medida se implantó con la pandemia para facilitar la recuperación del sector de la hostelería, que sufrió restricciones de aforo y horarios. El permiso para esta ocupación expiró el 21 de octubre, coincidiendo con el fin del estado de emergencia sanitaria en Galicia, pero el Ayuntamiento no ordenó retirar las terrazas.

Para mantener esta iniciativa, se modificará la norma y se incluirán criterios de seguridad y estética que deberán cumplir todas las instalaciones. “Vamos a liberar espacio para los peatones y hacer una ciudad diferente”, expone el presidente de los hosteleros de A Coruña, Héctor Cañete, que ayer participó en la reunión en el Ayuntamiento.

Cañete informó de que “todas las terrazas que quieran y cumplan los requisitos” podrán instalar sus terrazas en las plazas de aparcamiento. Los bares y restaurantes que ya las tengan podrán mantenerlas, aunque deberán “adaptarlas” a la nueva normativa.

La alcaldesa, Inés Rey, defendió en una nota que el objetivo es “favorecer la actividad económica de los establecimientos hosteleros de la ciudad en condiciones de seguridad para hacer compatibles las terrazas con el paso de viandantes y con unos criterios estéticos que contribuyan a mejorar los barrios”.

Hasta ahora, los hosteleros no han tenido que pagar por colocar sus terrazas en estos espacios públicos, pero esto cambiará con la nueva norma. Todavía no se ha concretado de cuánto serán las tasas. Los hosteleros piden que “la implantación de las tasas se haga de forma progresiva”, es decir, que se abonen pequeños porcentajes “hasta que el sector se recupere”, según Cañete.

En la reunión entre Concello y hosteleros también se puso sobre la mesa la opción de convocar nuevas ayudas o bonificaciones para que los responsables de los locales puedan adaptar las terrazas ya existentes a los nuevos criterios. El Gobierno local informó de que hará un estudio detallado por zonas para adaptar las terrazas en las aéreas peatonales.

Con esto no solo se quiere mejorar las instalaciones sobre plazas de aparcamiento sino también mantener una estética común, con el fin de que todas las terrazas sean similares en cualquier punto de la ciudad. Ahora, algunas están colocadas directamente en el asfalto, otras con cierres de cristal, algunas con tarimas y otras cubiertas. “Vamos a hacer una ciudad diferente, más humanizada, ganando espacio a los coches”, señala Héctor Cañete.

Aunque actualmente hay locales que tienen sus sillas y mesas de exterior en plazas de aparcamiento, la medida carece de amparo legal porque las autorizaciones expiraron con el fin del estado de emergencia sanitaria, que se decretó el 21 de octubre, por lo que hace casi tres semanas que estas ocupaciones no tienen permiso. Los hosteleros confían en que, a la espera de que se presente la nueva ordenanza —cuya modificación tendrá que pasar por el pleno municipal—, se publique “de forma inmediata una prórroga” de la instrucción que regula las medidas extraordinarias de flexibilización para la instalación de terrazas en espacios públicos como las plazas de estacionamiento.

La decisión del Concello de dar continuidad a esta iniciativa es, según Cañete, “una gran noticia para el sector”, que lleva tiempo pidiendo que no se retiren esas terrazas que crecieron con el confinamiento, aunque todavía habrá que ver cómo se gestiona el espacio en plazas y calles peatonales para que no suponga un impedimento para el paso de peatones y servicios de emergencia. Para beneficiar a los hosteleros en la crisis del COVID, el Gobierno local no solo permitió ocupar espacio público para instalar terrazas, sino que también ha otorgado ayudas a través del Plan Presco y ha reducido al 50%, durante todo este año, las tasas por suministro de agua y la del servicio del alcantarillado.