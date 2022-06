“No se pueden consultar las instrucciones solo el día que haya un incendio”

La instalación de medidas de seguridad contra los incendios en los edificios es importante para evitar problemas, pero también el adiestrar a los vecinos y que estén al tanto de las normas que deben seguir en casos de emergencias. Así lo afirma Carmen Lavandeira, vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia, quien hace hincapié sobre estas cuestiones en las comunidades de propietarios que gestiona.

Los bomberos pretenden revisar la seguridad de todos los edificios altos de la ciudad . ¿Se han puesto en contacto con los administradores de fincas?

No, no nos han solicitado colaboración para este asunto. Llevo la administración de dos edificios altos y yo misma me puse en contacto con ellos hace años para que vinieran a verlos y nos dijeran qué teníamos que hacer en caso de una emergencia. Hicieron un informe, hablaron con los vecinos y tomaron medidas en función de lo que nos indicaron, pero fui yo quien contactó con ellos. A raíz de eso les dije que a través del colegio podíamos organizar algo, pero nunca nos llegaron a llamar.

¿Qué medidas se adoptaron en los dos edificios que administra?

El problema es que en los edificios que tienen cierta antigüedad antes no se tenían en cuenta las medidas de seguridad para casos de emergencias, por lo que si hay un incendio surge la duda de si hay que bajar a la calle y cómo extinguirlo. Las medidas dependen de la antigüedad y la configuración del edificio, porque no todos son iguales ni se pueden poner las mismas medidas, ya que en algunos se puede poner una columna seca para que los bomberos tomen agua en cada una de las plantas, en otros se pueden colocar puertas cortafuegos y también se puede encargar a una empresa la elaboración de un plan de emergencias y seguridad, que se renueva cada dos años e incluye la impartición de cursos a los vecinos y la realización de simulacros para saber cómo tienen que actuar. También se pueden instalar detectores de humo con alarmas en todas las plantas para que los vecinos actúen antes de que ocurra una catástrofe.

¿Se preocupan habitualmente de garantizar la seguridad ante los incendios los propietarios de las viviendas?

Algunos sí y otros no, pero yo creo que la gente cada vez pasa más de todo. El año pasado en una de las torres que administro se realizó una charla de autoprotección y un simulacro y solo acudió una persona de las cincuenta que tenían que asistir, por lo que no solo hay que instalar medidas de seguridad, sino actualizarse y cuando hay un simulacro participar en él para ver cómo actuar ante una emergencia. Lo que no puede ser es que el día que haya un incendio consultar el plano y las instrucciones que se han dado.

¿Hay protestas en las juntas de propietarios cuando se proponen inversiones en equipos de seguridad?

Por supuesto, siempre hay gente que dice: “Eso es muy caro, vamos a morir igual”, o que no valen para nada, aunque hay otros que se muestran muy interesados y colaboran.

¿Cómo se convence de la necesidad de estas medidas a quienes no creen en ellas?

Explicando los problemas que pueden tener y lo que dicen las personas que saben de esto, como bomberos, arquitectos, ingenieros..., para que sepan a lo que se enfrentan, porque lo que está en riesgo son sus vidas. Hay gente que dice: “Pero si llevamos treinta años así y nunca pasó nada”. A lo que hay que contestarle que cada vez tenemos más cosas eléctricas y que las instalaciones cada vez se deterioran más. También aumenta la edad de las personas y se les puede quedar una olla o una sartén al fuego. Nadie está libre de que estas cosas ocurran. En casi todas las comunidades que administro tienen extintores en cada planta porque les he convencido de que son algo necesario y además económico de instalar y mantener. Cuando era una adolescente, en mi casa comenzó a arder la campana extractora de la cocina al saltar chispas sobre ella y fue mi padre quien apagó el fuego con el extintor que teníamos en casa, y por eso insisto en mis comunidades de la importancia de tenerlo, ya que puede salvarte de un apuro.

¿No son obligatorios los extintores en todas las comunidades?

En las comunidades que tienen muchos años no lo son salvo que se haya hecho una reforma muy importante, ya que la normativa de construcción de la época no los exigía. Por eso siempre insisto en la importancia de tenerlos, sobre todo en los edificios que tienen estructura de madera, ya que hay medidas que son económicas y que pueden evitar un problema mayor.