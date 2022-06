La sardina: buen producto, poco movimiento

Un año más, las sardinas disputarán la simbología al fuego como el elemento más genuino de la noche de San Juan. Con el fuego hay pocas incógnitas. En el género, sin embargo, hay consenso entre las placeras y comerciantes de la ciudad: la sardina de este año viene excepcional. Lo saben porque la trabajan, pero también porque ya hay quien la ha probado.

“En el barrio hicieron sardiñada la semana pasada, y la verdad es que ha venido buenísima, muy sabrosa. Hay años que hasta julio o agosto no las encuentras buenas”, garantizan Mari Neira y Ana Gutiérrez, de pescadería Ana, en Novoa Santos. Los precios, este año, tampoco han sucumbido a la inflación generalizada de los productos básicos, y se han mantenido en unos rigurosos 6 euros el kilo en casi todos los establecimientos de venta.

La calidad de la que hablan en pescadería la corroboran sus vecinas de las galerías Ramón y Cajal, en la pescadería Lorena, donde son optimistas en sus previsiones. “Está buenísima, porque tiene bastante grasa. Este año será buena, está habiendo buena mar”, corrobora Lorena Domínguez. Las placeras ofrecen una explicación al buen producto: el buen tiempo. “Como hizo calor, tienen bastante grasa, que es lo que hace que estén sabrosas”, explica Cristina Obelleiro, de pescadería Chucha, en la plaza de Lugo.

Lo que no está siendo tan bueno por ahora es el porcentaje de encargos, más bajos que otros años en fechas similares y que las comerciantes y placeras achacan a factores como el mal tiempo. “Estamos todas igual, no está saliendo mucha., y eso que es muy buena. No sé si la gente últimamente prefiere el churrasco, o es que esperan a última hora”, reflexiona Obelleiro. “Yo creo que la gente está pendiente de la lluvia. Si llueve, la gente no hace sardiñada. Aún así, el día grande de la venta es el propio jueves”, explican desde la pescadería Catalana.

La ausencia del volumen de encargos propios de las fechas no responde, según las placeras, a una falta de previsión por parte de quienes festejan, sino de la garantía de llevar, sí o sí, un producto fresco. No obstante, quien espere a última hora ha de tener en cuenta que los precios van en consonancia a las fechas, y que no todo el producto responde igual al mismo fin. “El precio no es desorbitado, pero subirá algo en San Juan. Y trayendo sardina escamuda, que es más rugosa y es mejor para hacer a la brasa. Sino, la grasa le cae y se seca la sardina”, recomienda Ángela Barrán, de Mariscos Dory, en San Agustín.