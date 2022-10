¿Qué pasará con las terrazas de María Pita? Dos décadas y el futuro por decidir

La concesión de las terrazas de María Pita, con una vigencia de 20 años otorgada por el Gobierno socialista de Francisco Vázquez en 2002, está a punto de terminar. Lo recordó la semana pasada la alcaldesa en una emisora de radio. Añadió que algunas instalaciones tienen elementos en mal estado y los hosteleros no los han reparado. Nada más dijo Inés Rey, y nada más saben los empresarios sobre el futuro inminente de sus terrazas porque el Ayuntamiento aún no les ha comunicada nada. Consultado por este diario, el Gobierno local no aclara qué perspectivas tiene respecto a las mesas y sillas cubiertas de la plaza de María Pita cuando la finalización de la concesión es “inminente”, según señaló la regidora.

Hace un año, el Gobierno local respondía, también a este periódico, que no tenía planes concretos sobre estas terrazas; en abril de este año admitía que estaba analizando la situación. Dos veteranos hosteleros de la plaza, ya instalados cuando el Concello les dio los permisos hace dos décadas, no tienen tampoco planes porque desconocen qué pretende hacer el Ejecutivo socialista, aunque tampoco se muestran preocupados. El área municipal de Infraestructuras y Movilidad trabaja desde hace más de un año en la modificación de la ordenanza de terrazas, que debería regular, entre otros aspectos, la delimitación de espacio en las aceras y la calzada después de que el Concello permitiese, a raíz de la pandemia del COVID, ocupar plazas de estacionamiento con mesas y sillas. El texto podría recoger también el futuro de la instalaciones de María Pita, pero nada ha trascendido de esta ordenanza, que ya fue modificada en 2013. El Concello analiza si prorroga las licencias de las terrazas de María Pita que expiran este año Hay once terrazas cubiertas en María Pita alrededor del Palacio municipal; algunas tienen un módulo no acristalado acoplado a la parte que sí tiene cristal en los laterales y el techo; aunque también hay mesas y sillas instaladas en la plaza que no tienen ningún tipo de protección. Gran parte de los hosteleros han hecho reformas en estos veinte años debido al desgaste de los elementos por el uso y la climatología, y el gasto ha corrido de su cuenta. Pero hay todavía terrazas que presentan evidentes deterioros, con humedades en las cubiertas, óxido en los materiales, baldosas caídas en las bases y soportes carcomidos. El diseño de las terrazas causó polémica hace veinte años, con grupos políticos y vecinos contrarios a su instalación.