“Ha aumentado mucho el número de peregrinos, pero es un gran desconocido”, asegura sobre el Camino Inglés a Santiago la profesora de Filología Nieves Pena, directora del servicio de publicaciones de la Universidade da Coruña, que inició el pasado verano la colección Camiños do Mar, dedicada a divulgar todos los aspectos relacionados con la ruta jacobea que se inicia en las islas británicas y que continúa en Galicia a través de A Coruña y Ferrol.

La idea surgió a raíz de la celebración el curso pasado del congreso El viaje a través de la palabra, una de cuyas ponencias fue sobre el Camino Inglés, según recuerda Carlos Martínez, profesor de la Facultad de Turismo de A Coruña, quien destaca que fue Nieves Pena quien propuso entonces crear una colección de libros sobre esta ruta y su prolongación hasta Muxía y Fisterra.

“La Universidade de Santiago tiene una cátedra del Camino pero no una colección de libros, por lo que me pareció que había una necesidad que cubrir”, explica Pena, que añade que la reciente incorporación de la titulación de Turismo a la Universidade coruñesa permite ahora disponer de sus expertos, por lo que “es una oportunidad que no podíamos desaprovechar”.

Tras madurar el proyecto con los profesores y con el periodista y escritor Cristóbal Ramírez, gran experto en el Camino Inglés, se pasó de la idea inicial de un libro a la de una colección. “Hay muchas guías, pero no un libro que ofrezca datos rigurosos fruto de la investigación extraídos de fuentes fiables”, destaca Pena, quien también considera “extraño” que esta iniciativa no surgiera antes en la Universidade porque el Camino Inglés atraviesa los campus de A Coruña y Ferrol.

“No pretende ser una colección de guías, sino una reflexión sobre los temas relacionados con el Camino Inglés”, aclara Carlos Rodríguez, que ejerce como director de la colección. Tras el primer libro, O Camiño Inglés. Unha ruta xacobea medieval no século XXI, escrito por Cristóbal Ramírez, el siguiente será A prolongación dos camiños cara ao mar, Muxía e Fisterra, y se publicará en enero. “Pero a partir de ahí la idea es trascender”, señala Rodríguez, ya que los siguientes libros abordarán la espiritualidad del camino, su relación con la medicina, la gastronomía, el patrimonio y el turismo, el camino en Inglaterra, así como los mitos de la ruta a Muxía y Fisterra, además de las viajeras ilustres que lo recorrieron.

Nieves Pena detalla que cada año se publicarán dos libros, en enero y julio, y se muestra convencida de que habrá demanda de estos libros porque la primera edición del libro editado está casi agotada y ya se encargó una reimprensión.

“El Camino francés sigue siendo el rey, pero el inglés tiene un crecimiento muy importante”, pone de relieve Carlos Rodríguez, para quien esta ruta “está ganando interés en Inglaterra”, por lo que cree que tiene “gran potencia”. Como experto en turismo, advierte de que “El Camino fija población y lleva riqueza” y como ejemplo recuerda que “fue la vida y la salvación de Portomarín y Palas de Rei”, pero alerta de que “hay que saber manejar” este fenómeno porque, a su juicio, “el turismo en Galicia es distinto, tiene que ser de otro modelo, más reducido y basado en experiencias”.

“A veces tendemos a ver los caminos para mirar los monumentos, pero hay que ver el territorio y la población, que empieza a sentir orgullo de pertenencia y va ser la clave de que el Camino se cuide, porque es suyo”, indica Rodríguez.

Ambos profesores coinciden en que, a pesar de su crecimiento en los últimos años, el Camino Inglés aún es ignorado por muchos coruñeses y ferrolanos, por lo que esta iniciativa puede contribuir a aumentar su conocimiento. “Algunos compañeros lo desconocen”, admite Pena, quien anuncia que la Universidade prevé colocar referencias en el campus de A Coruña y que en Ferrol hay ya un proyecto para señalizarlo e instalar puntos de información. También se piensa en hacer rutas guiadas por este camino para la comunidad universitaria dentro del programa ya existente.

Rodríguez considera necesaria una reflexión de los locales sobre esta ruta y se muestra optimista sobre su futuro por el interés que tienen la Asociación de Concellos del Camino Inglés, el Consorcio de Turismo de A Coruña, la Diputación y la Universidade.