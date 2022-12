Concello y Xunta se atascan en el convenio del hospital de A Coruña por la financiación de la obra

La ampliación del Centro Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) espera desde hace meses por la firma de un convenio entre la Xunta y el Concello que debe definir cómo se llevarán a cabo las expropiaciones necesarias para la intervención y cómo se ejecutarán los accesos desde la red viaria. Pero las dos administraciones no son capaces de acordar la rúbrica de este convenio. El Ayuntamiento remitió este lunes a la Xunta una propuesta de acuerdo que al Gobierno gallego no le sirve porque el documento —alega— carece de partidas presupuestarias y certificaciones de crédito que garanticen la financiación de las actuaciones por parte del Ejecutivo municipal. El Concello replica reiterando su “compromiso” con el proyecto y reclama a la Xunta que “no busque excusas técnicas”.

Las diferencias llevaron ayer a la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, a remitir a la alcaldesa, Inés Rey, un correo en el que le indica que la documentación enviada por el Concello “no se corresponde” con la que reclamaba la Xunta desde hacía semanas y que resulta “imprescindible” para avanzar en la tramitación del convenio para la ampliación del hospital. Se refiere a las partidas en el presupuesto para las expropiaciones y los accesos y a los documentos contables que certifiquen las retenciones de crédito. Al faltar estos en la propuesta de convenio elaborada por el Concello, Vázquez pide a Rey “máxima implicación” para remitir esta documentación “a la mayor brevedad”.

La propuesta de convenio, a la que ha tenido acceso este diario, refleja que el Ayuntamiento se compromete a gastar un total de 22,2 millones de euros, de los que 12 se corresponden con la adquisición de terrenos para la ampliación del complejo sanitario y otros 10,2 son para la urbanización y las infraestructuras necesarias para los accesos y conexiones viarias al hospital. La financiación de estas actuaciones aparece dividida en consignaciones plurianuales con cargo al presupuesto, pero sin indicar a qué partidas concretas, que es lo que la Xunta demanda al Concello con la consiguiente certificación de crédito.

“El Ayuntamiento ha enviado a la Xunta el convenio preparado para firmarse. Está plenamente comprometido con el Chuac, como demuestran los 22 millones de inversión que ha comprometido. Lo que tiene que hacer la Xunta es poner fecha para la firma y dejar de buscar cómo demorar una inversión que es fundamental para la ciudad y que llega con 20 años de retraso. La Xunta puede empezar la obra cuando quiera, que deje de poner excusas y de buscar problemas técnicos que no existen”, exponen fuentes municipales a la petición de Ethel Vázquez de remitir la documentación contable.

En la propuesta de convenio de la administración local aparecen reservados para 2022 solo 50.000 euros para las expropiaciones de terrenos y quedan 7 millones para 2023 y 4,95 para 2024. En el caso de los accesos, no hay consignación para este ejercicio y se guardan para el próximo año 5 millones, 3 para 2024, 1,1 millones para 2025 y la misma cantidad para 2026. Pero el Concello no tiene aprobada ninguna dotación presupuestaria para hacerlo. Aún no ha elaborado el presupuesto de 2023, que no ha negociado con Marea Atlántica como grupo preferente, y es imposible que el próximo 1 de enero entre en vigor; además, en el último cambio en las cuentas de 2022, aprobado esta semana, no incluyó ninguna modificación que afecte a las obras del hospital.

La Xunta, a través de una valoración de la Secretaría Xeral Técnica de Infraestruturas, califica de “sorpresa” que se hayan reservado este año 50.000 euros para las expropiaciones ante la “imposibilidad de llevar a cabo alguna de las actuaciones” y cuestiona que en relación a los accesos se haya propuesto una distribución de anualidades que “no concuerda” con la solicitada por el Concello de un 25% del importe en cada anualidad.

Sobrecoste para la Xunta

El Gobierno gallego advirtió en octubre de que los accesos y las expropiaciones de la ampliación del Chuac costarían el doble de lo previsto debido a la inflación general y al aumento del coste de las materias primas. Fuentes de Infraestruturas apuntan que cuando la alcaldesa se reunió con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, Rey manifestó su negativa a que el Consello asumiese más gasto que los 22,2 millones comprometidos. El sobrecoste correrá a cargo del Gobierno autonómico.