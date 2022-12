El Fanzine Fest, el festival de música electrónica de vanguardia, comienza esta tarde en el Planetario de la Casa de las Ciencias con la proyección inmersiva de Hinter, de Alba G. Corral, un trabajo audiovisual poético creado a través de herramientas de 3D, y No Signal, de Bromo (Paloma Peñarrubia y Azael Ferrer) y Huma Feat. Urok. Las entradas para esta actividad se agotaron en 24 horas, desde su puesta a la venta.

Al día siguiente la jornada audiovisual FPS-BPM aunará en una sesión lo mejor del audiovisual gallego y nacional. Videoclips o piezas de videoarte de artistas como Adrián Canoura (colaborador habitual de Baiuca), Camille Hédouin (Mounqup), Marta Verde (artista visual de OMEN y Ai-Lalelo) o Víctor García (Death Whistle), que se podrán ver, de forma gratuita, mañana, 6 de diciembre, en la Domus. El acceso al auditorio será libre hasta completar el aforo de la sala.

El festival llega este año a su octava edición y exhibirá algunas de las producciones más representativas o recientes de las creadoras y creadores más destacados de la escena gallega y estatal. En total, serán 36 artistas, encabezados por Ed is Dead, Reka, Beyond & Pedro Maia y Truncate, entre otros. El 7 de diciembre, en la Domus, será la jornada de Frecuencias ancestrales, de Beyond &Pedro Maia, en el que ambos artistas trabajan con el compositor mexicano Óscar Carrillo para revisar la música tradicional mexicana y encontrar las similitudes o elementos comunes con la música avanzada del siglo XXI; y Global Sickness, el quinto y último trabajo de Ed is Dead (el poliédrico Edu Ostos), un álbum atrevido y dramático en el que lleva al límite las frecuencias electrónicas más arriesgadas.

El 8 de diciembre, en la plaza de Azcárraga, habrá programación al aire libre de electrónica con artistas de la escena local, como Edgar Cal, Elektrógena, Isaac Peces, Liños y Pablo Ruizgalán o la madrileña Annie Hall; además de actividades y talleres para público de todas las edades, de doce a 19.30 horas. Los más pequeños podrán construir instrumentos musicales con materiales reciclados, podrán experimentar con sintetizadores y con el sonido y también podrán descubrir cómo se aplican las nuevas tecnologías a la música. Para asistir a estas clases es necesario la reserva de plaza a través de la web www.fanzinefest.com

Al día siguiente, en la Fundación Luís Seoane con seis horas de música electrónica de vanguardia. Una jornada después, la música se irá a la sala O Túnel, en el Coliseum, con nueve horas ininterrumpidas de sesión electrónica y con mucho baile.