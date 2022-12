Leticia Rey y Xoel López se han unido para cocinar juntos una versión acústica de la canción You Only Live Once de la banda estadounidense The Strokes. "Un encuentro casual en el Jazz Filloa coruñés, presentados por amigos comunes, ha finalizado con una visita a la cocina de Leticia en torno a unas magdalenas sin gluten y con el objetivo de dejarnos una maravilla sonora", cuentan los protagonistas sobre este trabajo, que forma parte del proyecto Kitchen Sessions impulsado por Leticia, artista natural de Vila de Cruces y ahora vecina de Culleredo.

Las Kitchen Sessions de Leticia Rey arrancaron con un aperitivo que fue una canción inédita titulada Heal My Soul, título de la primera de esas "sencillas pero emocionantes canciones en la cocina". “Los primeros oídos son siempre los de mamá” El principal objetivo de esta propuesta es compartir momentos de intimidad entre artistas y crear algo que quede para el disfrute de sus respectivos fans. KITCHEN SESSIONS La cocina de Leticia Rey se transforma en plató para conciertos con otros músicos y artistas invitados. Xoel López y Fer Lamas --batería de la banda de Xoel-- han sido los primeros visitantes tras una sesión de Leticia en solitario. You Only Live Once de The Strokes es la canción elegida para este experimento acústico y en directo.