El Gobierno local ha decidido no incluir en el orden del día del pleno ordinario de mañana una propuesta de carácter ejecutivo promovida por Marea con la que defendía aprobar una suspensión cautelar de un año para otorgar licencias o comunicaciones previas para viviendas y apartamentos de uso turístico (VUT) e implantar una regulación específica para “garantizar su compatibilidad con el derecho constitucional de acceso a la vivienda”. Marea denunció ayer la omisión de la propuesta “por decisión de la alcaldesa”. “Parece que a Inés Rey ni le interesa hacer política de vivienda ni cumplir los acuerdos ni tener voluntad de abrir un diálogo para los presupuestos de 2023”, criticó ayer el candidato a la Alcaldía Xan Xove. Preguntado por este periódico, el Gobierno local responde que es competencia de la Xunta dar autorizaciones a las viviendas turísticas, sin pronunciarse sobre si prevé la regulación de las VUT.

PSOE y Marea incluyeron la regulación de estos alojamientos, que superan los 700 en la ciudad, en un acuerdo por el que se invertirían nueve millones de euros en iniciativas como ampliar el parque público de vivienda o las ayudas de rehabilitación. “De los nueve millones, no se ha tocado nada”, denuncia Xove. María García, portavoz de Marea, añade que desde hace más de un año, cuando llegó al acuerdo, los grupos no han hablado sobre la regulación. En el verano, el Gobierno local descartó ordenar la proliferación de las VUT, al señalar que “no suponen una amenaza para el sector turístico del municipio”. Un día después el Concello rectificaba y señalaba que sí estudiaría la regulación “a pesar de ser una competencia de la Xunta”.

Consultado ayer por este diario, el Ejecutivo responde que “el Concello no da licencias ni comunicaciones previas a viviendas turísticas”, e insiste en que “esa prerrogativa la tiene la Xunta”. Marea critica que no se haya incorporado al pleno la propuesta de moratoria de licencias. García lamenta que en la ciudad crezca el número de estos pisos y sea “imposible alquilar” pisos que no tienen este uso. “El precio medio más caro en el alquiler de vivienda es de 571,3 euros al mes, casi 100 euros por encima de la media gallega, un precio que aumentó un 42% en ocho años

La asociación gallega del sector, Aviturga, es partidaria, por su parte, de contar “con estudios detallados de las características de la oferta de alquiler de corta estancia en viviendas de uso turístico”, para poder conocer su impacto “como instrumento de promoción de un turismo familiar de calidad” que elige A Coruña para estancias vacacionales de media y larga duración. La entidad añade que las VUT son un “agente rehabilitador en zonas céntricas degradadas con mucha vivienda vacía sin reformar o con edificios con pocos metros cuadrados de solar que precisan una importante inversión”. Marea considera que “probablemente se rehabilitan algunas fincas” pero a costa de la “vida comunitaria” y de la “convivencia” en los barrios.