El Gobierno local y el Estado negocian desde hace meses la reapertura a los ciudadanos del jardín del Observatorio en el Agra do Orzán, según explicó en el pleno el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, en el debate de una moción del BNG con la que pidió el acceso a esta zona verde del barrio a la que no se puede pasar desde el confinamiento de la pandemia. El Concello, añadió el edil, espera que este área se abra “en un plazo razonable”, pero no concretó cuánto tiempo.

El BNG introdujo una enmienda durante el debate de la moción, que recibió el apoyo unánime de la Corporación, para que se derriben los muros de las calles Canceliña y Páramo para que el jardín donde se encuentra el Observatorio meteorológico pueda estar abierto los 365 días del año. También de forma unánime se aprobó otra moción de Marea sobre el Agra, en la que se pide la protección de las ecohuertas de la zona del Ágora y una solución de accesibilidad para evitar las escaleras del Camiño do Pinar. PP y PSOE introdujeron enmiendas que proponen cambiar de lugar las huertas urbanas.