Yelmo cierra sus cines en Los Rosales, los más antiguos en activo en A Coruña

Los cines del centro comercial de Los Rosales cierran este jueves 26 de enero. La empresa que gestionaba las salas, Yelmo, ha comunicado la clausura de las salas a sus 12 trabajadores. Estos cines abrieron hace 27 años coincidiendo con la inauguración del centro comercial, por lo que son los más antiguos en activo en la ciudad.

Yelmo cuenta con otros cines en Espacio Coruña y hace apenas un mes los responsables del espacio comercial Breogán Park, que prevé su apertura entre finales de 2023 y principios del 2024 en Agrela, donde estaba el antiguo Dolce Vita, anunció que tendrá salas de cine Yelmo. Ocuparán un local de 3.000 metros cuadrados en la primera planta del parque comercial y será el primer cine premium de la ciudad. El formato consiste en un diseño de sala en anfiteatro, con butacas reclinables con puerto de carga USB, amplios espacio entre los asientos, mesas auxiliares para poder apoyar las consumiciones durante la película, mayor separación entre filas y una oferta reforzada de comidas y bebidas.

La empresa comunicó el despido a los doce trabajadores, que no serán reubicados en otros espacios. De hecho, Yelmo no les confirmó la apertura de un nuevo cine en Breogán Park, pues no quiso vincular el cierre de este espacio a la nueva apertura en Agrela.

Se cierra así un nuevo capítulo de los cines de la ciudad, pues estos son los más antiguos que están en activo. Luego aparecieron los de Los Cantones, en 2005; Espacio Coruña, 2009; y Marineda City, 2011. Las trece salas de Los Rosales abrieron en 1996, convirtiéndose en el multicine de referencia de A Coruña, pues eran más modernos que los del Equitativa, en la plaza de Vigo. Estos últimos cerraron en 2006.

Los cines de Los Rosales, que cuentan con películas en versión original, una oferta que no se puede encontrar en las salas de Espacio Coruña, cierran el día 26 de enero. En el centro comercial no hay todavía carteles sobre la clausura, pero en la página web de Yelmo ya no se pueden adquirir entradas más allá del jueves, una opción que sí está disponible para los cines de Espacio Coruña, que continuarán abiertos.