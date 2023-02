A Coruña, donde nacen las melodías

El grupo Lori Meyers lleva sobre los escenarios prácticamente los mismos años que la cantante Kora tiene de vida. Dos generaciones de esa caja sorpresa que es la música catalogada como alternativa, que estos días desdibujan sus fronteras, en perfecta simbiosis, en un estudio de grabación de A Coruña. Savia nueva y pulsión creativa junto a la experiencia de toda una trayectoria. ¿Qué podría salir mal?. “Creo que Kora sale perdiendo. Nos rejuvenece mucho, porque nosotros también tuvimos esa edad, y viene algo nuevo, algo fresco, te dan ganas de seguir y de no aburrirte. Nosotros, como perros viejos, le podemos dar algún consejito”, ilustra Noni, vocalista de la banda granadina que conforma junto a Alejandro y Alfredo. A su lado, la cantante catalana Kora asiente. “Hay un intercambio. Nunca he tocado con banda y me flipa poder tocar bien algo que está en mi mente”, comenta la joven.

Los cuatro llevan desde el domingo inmersos en un proceso creativo que nace en Estudios Mans, de la mano de la iniciativa La Residencia, promovida por la Fundación Paideia Galiza, que ya ha reunido en las instalaciones de los estudios en Pocomaco a figuras como Izal, Love of Lesbian, Iván Ferreiro, Delafuente, Ortiga o Rodrigo Cuevas.

Ahora son ellos los que aúnan acordes para crear un tema inédito, desde cero, que verá la luz mañana, en una presentación dentro del programa de Radio 3 Hoy empieza todo, que se realizará en directo entre las 7.00 y 9.00 de la mañana. Quien no quiera perdérselo, tendrá que madrugar: la asistencia al programa será gratuita y por orden de llegada hasta completar aforo. La colaboración, cuentan, no ha podido ser más fácil, pues no había hielo que romper, confianza que ganar ni lucha de egos con la que lidiar. “Ya habíamos colaborado antes. Hicimos, durante el COVID, una canción que no llegó a salir. Esa quedó guardada, aquí vinimos a componer desde cero. Podríamos haber traído algo de casa, pero pensamos, qué aburrido. Nos salió rapidísimo. ”, admite Noni. Kora lo corrobora. “El tema está acabado. Vinimos el día de la presentación, y sin que nadie dijese: ‘eh, ¡vamos a tocar!’, uno empezó con el piano, a ver cómo suena, otro con los acordes, yo me sumé, y dijimos, venga, de una”, relata.

El primer día se cerró la estructura, el segundo, la guitarra. Y de dos dos estilos de grabación, dos acordes comunes y dos generaciones que no son tan distintas al fin y al cabo, nació la magia. ¿Y a qué suena?, es la pregunta. “A Kora-Meyers...”, propone ella. . “O Lori-Kora”, replica él. El tema inédito, acuerdan, tiene, por una parte, una armonía y una melodía que los adeptos de la banda encontrarán familiares y, por otra, unos ritmos R&B y hip hop que ya suenan a la cantante catalana que empieza a dar mucho que hablar por su inclasificable estilo.

Los resultados del think tank creativo de epicentro coruñés van más allá de lo musical. Así lo reconocen: “Nos fuimos a dormir cansados pero felices”. El espacio, dotado con todos los elementos necesarios para componer, otorga cierta libertad: la de no tener que pensar en otra cosa. “Esto es un poco experimento social. No es mi estudio ni es el suyo. Quizás si estuviéramos en mi casa no se grabaría batería, por ejemplo, porque no hay. Esto te saca de tu contexto habitual, estás menos condicionado”, señala la cantante.