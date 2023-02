A última hora de la tarde del sábado, Marisa se encontraba trabajando junto a una compañera en la farmacia Castro de Ron, en la esquina de Juan Flórez con la avenida de Fisterra. Hasta el momento, la jornada había transcurrido con total normalidad. Pero aparecieron dos jóvenes que hicieron saltar las alarmas. “Entraron dos chicos a pedirnos vendas. Su intención era auxiliar a su compañero herido. Nos dijeron que estaba sangrando”, recuerda Marisa mientras sigue atendiendo a clientes que también se interesan por lo ocurrido. “Yo le pregunté qué le había pasado y dijeron que le habían apuñalado”. Tanto ella como su compañera no acababan de creerse lo que escuchaban: “Al principio pensamos si sería una broma, pero por las caras de los chicos no lo parecía, estaban en shock, sobre todo uno de ellos”. Su compañera no dudó en salir con los dos jóvenes a la calle a encontrar al herido. “Vio sangre en la calle y llegaron hasta la plaza de Pontevedra, donde se encontraba el chico”, cuenta Marisa, que insiste en declarar que “no” le parecía “verdad” lo que estaba ocurriendo por la gravedad del asunto. Llamaron a la ambulancia y hablaron con la Policía que se desplazó hasta el lugar para investigar lo ocurrido y auxiliar al joven de 18 años herido, que fue trasladado de inmediato al hospital.