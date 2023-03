La animación en Galicia no deja de procrear. El audiovisual gallego se relame aún con los éxitos consecutivos de Valentina y Unicorn Wars en las dos últimas ediciones de los Goya cuando la nueva hornada de creadores tiene argumentos dignos de recibir honores y premios. Los hay en A Coruña, con poca experiencia pero mucha ilusión, la que emana de los responsables de Cosmic Animation Studios, que con su primera producción, el corto Welcome to Gardenland, compiten hoy por un premio Mestre Mateo del audiovisual gallego.

La empresa no tiene ni un año de vida y sus miembros acaban de salir prácticamente de las aulas de Creación Digital, Animación y Videojuegos de la Universidade da Coruña (UDC), un grado creado en el curso 2019-2020. Son de la primera promoción, entusiastas de la animación y defensores de la tierra como lugar desde el que proyectarse. “Desde pequeño, he visto a amigos y familiares salir de Galicia por trabajo. Eso ha reforzado mis ganas de emprender en casa y hacer proyectos audiovisuales sin tener que emigrar. Creo que Galicia tiene mucho que ofrecer en el sector de la animación y, pese a lo difícil que es económicamente producir este tipo de proyectos, me gustaría contribuir todo lo posible a esta industria. Aquí hay mucho talento. ¿Por qué no continuarlo nosotros?”, defiende Aarón Pérez Pardiñas, uno de los creadores de Cosmic Studios y director del corto. Welcome to Gardenland presenta en solo siete minutos un mundo distópico en el que las máquinas han ocupado el lugar de los humanos en una sociedad que no resulta ser tan perfecta como parece. El corto tuvo su germen como proyecto de una asignatura académica, a la que dieron continuidad Pérez Pardiñas y sus compañeros Roberto Mariño, David Plaza y Alberto Santigosa al salir de la UDC; Susana Mirás se les ha unido en su realización. Una vez terminado, pasó por los festivales de Cans en O Porriño y Galician Freaky Film de Vigo. Y hoy desembarca en los Mestre Mateo, donde compite con Reaction y Sandwich Cat. El equipo de Cosmic Studio, que en las obras maestras de la productora Pixar y en el entretenimiento paródico de la saga de Shrek tuvo su principal inspiración, ya está trabajando en su segundo cortometraje, Odysseus, para el que están contando con el asesoramiento y participación de artistas con más años de experiencia en el sector.