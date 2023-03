En el deporte, la primera equipación ha dejado de ser sagrada cuando un equipo juega en casa, y a veces usa la segunda o tercera camiseta. Pero el Compañía de María, de la OK Plata de hockey sobre patines, no cambió de colores por capricho el pasado sábado en el partido que jugó como local en Elviña, sino que lo hizo por solidaridad con un rival con problemas de visión. Antes del partido, el Sant Just pidió al Compañía si podía usar otra camiseta que no fuera la azul oscura porque uno de sus jugadores es daltónico y podría confundir a los rivales con sus compañeros, que visten de azul claro. Los coruñeses, caballerosos, vistieron de blanco con la franja azul de la bandera gallega.