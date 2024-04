Un deseado festivo para un deseado ascenso del Dépor

El próximo 12 de mayo es un día clave para el Deportivo y su afición. El equipo se jugará su posible regreso a Segunda División ante el Barça Atlètic y desde hace ya unos días no queda ni una sola entrada para una cita que puede ser histórica. En apenas unas horas las localidades volaron. Y la afición, siempre fiel al Dépor, da por hecho que la partida de ese día está ganada. Tan asumido lo tiene que los aficionados llevan una semana reclamando a la alcaldesa, Inés Rey, a través de sus redes sociales que establezca el próximo 13 de mayo como festivo local para alargar la fiesta y pasar la resaca de la no asegurada pero sí deseada celebración de ascenso en un día no laborable. Da igual lo que Rey publique en su cuenta de X, que siempre habrá algún comentario como “¿De lo de poner el 13 de mayo festivo no vas a hablar?”. Asumamos que es más probable que el Dépor ascienda que tener un festivo extra este año.