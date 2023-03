“Me encanta esta experiencia, he aprendido cosas nuevas de otros países y de otras personas, de cómo se hacen las cosas en diferentes países”, explicaba este miércoles en el salón de plenos del Concello Pinelopi Anagnostou, una alumna de Secundaria procedente de Grecia que participa esta semana en el programa Colegios para el medio ambiente: Voces y acciones (SAFE), incluido en la iniciativa europea Erasmus+, destinada a alumnos de este nivel educativo y que en A Coruña es llevado a cabo por el colegio Santo Domingo.

“Realmente me encanta este programa y estoy feliz de estar aquí”, comentaba Pinelopi sobre su participación en esta propuesta de la Unión Europa, que permite que estudiantes de diferentes países viajen de uno a otro para desarrollar actividades en común, para lo que se alojan durante una semana en las casas de los alumnos de la nación en la que se realizan en cada ocasión. El concejal de Educación, Jesús Celemín, dio este miércoles la bienvenida a los alumnos y profesores en nombre de la alcaldesa y les animó a que disfruten de la ciudad, tras lo que se les entregaron diferentes obsequios municipales.

La satisfacción por participar en esta innovadora iniciativa era la tónica general entre los estudiantes que se dieron cita en el Palacio Municipal. “Estuve en Italia y me gustó bastante todo porque ir descubriendo nuevos lugares en Europa es muy bonito y lo recomendaría a todos”, señaló Nicolás Rodríguez Vázquez, un alumno del colegio Santo Domingo ya con experiencia de años anteriores. En su opinión, este programa “es una manera mejor de conocernos a nosotros mismos porque Europa tiene muchas cosas que ofrecer”.

“Realmente espero ver la ciudad lo máximo que pueda, divertirme porque soy una adolescente como todos los que estamos aquí”, comentó la italiana Asia Molner, quien también expresó su deseo de “aprender sobre la cultura de este lugar” . “Es lo importante para mí y todos los demás”, sentenció.

David Filgueira, coordinador del programa, en el colegio Santo Domingo ya cuenta con experiencia en este intercambio porque el centro participa en el mismo por cuarta vez. Sus objetivos son “trabajar con el medio ambiente para que los chavales tomen conciencia y que se suelten hablando inglés porque es la lengua vehicular,”, aunque reconoce que “los objetivos extraoficiales son que se lo pasen bien, que viajen y sean felices”.

Sobre el uso del inglés para relacionarse entre jóvenes de cinco países diferentes, Filgueira consideró que con esta actividad los alumnos “le dan sentido a aprender tanto inglés”. Ver cómo se manejan con esta lengua le da “mucha envidia sana porque hablan el inglés mucho mejor que nosotros y se entienden muy bien”. En cuanto a la convivencia, “la magia de la adolescencia hace que se lleven fenomenal” por lo que advirtió de que el último día habrá una fiesta en el colegio “y va a haber llantos y lamentos”. Sobre esta cuestión reconoce que las redes sociales “ayudan mucho porque ya se conocen todos gracias a las fichas que les damos a las familias”.

“Es una gran experiencia, me encanta ser parte de este proyecto por segunda vez, me gustó mucho conocer nuevas personas y lugares con la ayuda de mis profesores y de la familia que me acoge”, declaró Anabela Gruevska, una alumna de Macedonia del Norte.

“Hicimos muchas cosas y descubrimos que A Coruña es una ciudad muy ecológica”, explicó Arthur Dorange, procedente de Francia. “Conocimos a mucha gente muy agradable y me encantó conocer el Acuario y Santiago de Compostela”, indicó sobre las actividades realizadas en el programa. Una de ellas se llevó a cabo ayer mismo en la playa del Orzán, donde los estudiantes recogieron 18 kilos de residuos para transformarlos en lapiceros. Además del Acuario, visitarán la Domus y el Muncyt, ya que David Filgueira estima que “la oferta que tenemos de museos en A Coruña ayuda mucho”.

El coordinador del programa afirmó que cumple su objetivo de favorecer el entendimiento entre países porque “España es un país muy europeísta” y esta iniciativa “crea más ciudadanía y conciencia”, así como “una especie de hermanamiento”. “Merece la pena hacerlo, por lo que animo a más coles a hacerlo. Hay un esfuerzo pero la recompensa vale la pena, son pocos días pero son muy intensos”, aseguró.