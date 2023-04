La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto a un acusado de agredir sexualmente a su pareja. El tribunal entiende que no resulta probado que “la mujer se opusiese a las relaciones sexuales que mantuvieron ni que anunciase al varón su intención desfavorable a mantenerlas”.

“Concluimos que la declaración de la mujer no resulta convincente, adolece de imprecisiones y vaguedades, no es persistente, es ambigua, lo que unido a la falta de corroboración suficiente permite la entrada del principio in dubio pro reo”, indica el tribunal. El fallo no es firme, pues contra él cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.