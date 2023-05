Las pensiones y las subidas salariales centran las reivindicaciones del Día del Trabajador en A Coruña

Para unos, insuficiente y auspiciadora de los intereses de la patronal. Para otros, la red de salvación de los trabajadores en un año marcado por la inflación. La reforma laboral, aprobada el año pasado por el Gobierno de coalición con una ajustada mayoría y tras una polémica votación, fue el punto de fricción más visible entre un sindicalismo que, como ya es tradicional en el Primero de Mayo, concurrió dividido a las manifestaciones del 1 de mayo en A Coruña: mientras que UGT y Comisiones Obreras partieron de la plaza de A Palloza, la CIG lo hizo de la plaza de Vigo, ambas marchas de forma simultánea a las 12.00 horas. Una tercera, convocada por CGT, salía media hora después de la plaza de Pontevedra.

Entre las tres, sumaron más de 2.500 participantes, según datos de Policía Local, que unieron sus voces para visibilizar las demandas de la clase trabajadora en el Día del Trabajador. Además de las fricciones en torno a la reforma laboral, la protección del sistema de pensiones y la necesidad de una subida salarial que mantenga el poder adquisitivo de los trabajadores en el contexto inflacionario del último año fueron otros ejes sobre los que pivotaron ambas marchas, que reclamaron “subir salarios, bajar precios y repartir beneficios” y “parar el saqueo” y el “deterioro de las condiciones de vida”.

En una y otra convocatoria, los asistentes hicieron su propio balance de la gestión del Gobierno de coalición en materia de derechos laborales. “Sigue creciendo la inestabilidad laboral y los bajos salarios”, lamentan desde la CIG, que insiste en señalar “el aumento” de los contratos parciales y de los contratos fijos discontinuos, “que se multiplicaron por cuatro” desde 2019. La marcha convocada por UGT y Comisiones Obreras, en contraste, puso en valor “los avances” alcanzados por el Gobierno de coalición en materia de derechos laborales y la importancia de “votar para que haya gobiernos progresistas que puedan legislar en favor de los trabajadores”, con el compromiso de seguir avanzando en conquistas como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Loli Martínez, Quico Cruz y Manoli Pasandín: “La unidad de la izquierda es imprescindible para avanzar”

Los datos ofrecidos en las dos marchas, no obstante, otorgan parte de razón a ambas perspectivas. Un año después de la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, de la nueva norma, que salió adelante gracias a un único voto de diferencia, que fue emitido erróneamente por un diputado del PP, España rebasaba los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, con las cifras de desempleo por debajo de los tres millones.

En contraste, los contratos fijos discontinuos, que computan como indefinidos porque la relación laboral no cesa aunque el empleado se encuentre en paro, irrumpieron en el mercado laboral, y el país sigue liderando las cifras de desempleo de la Unión Europea, sobre todo en el caso de la población joven, que sigue sin encontrar opciones de futuro en su país. Los cientos de manifestantes que, un año más, inundaron las calles de la ciudad de A Coruña secundando el llamado de los sindicatos enunciaron también diversidad de opiniones, pero también muchos puntos en común, como la necesidad de poner las mejoras laborales como máxima prioridad o la censura a los excesivos márgenes de beneficios de las grandes empresas frente a los apuros de las familias a la hora de adquirir productos básicos; pero también hicieron visibles los desencuentros. “Manifestámonos contra as políticas lesivas do goberno español e da patronal. Hai un sindicalismo amarelo que acepta estas reformas que maquillan a crise brutal do capitalismo, e despois está o sindicalismo galego, que non acepta esas pequenas reformas. As familias están padecendo unha crise brutal”, lamenta Tomé Laxe, uno de los asistentes a la marcha convocada por la CIG, que recorrió la distancia que separa la plaza de Vigo y la Subdelegación del Gobierno pidiendo condiciones dignas para colectivos como el sector industrial, el de los cuidados o el del comercio, así como el blindaje del sistema de pensiones. Tomé Laxe, en su caso, pone voz al colectivo de jóvenes que tuvieron que marcharse del país para encontrar oportunidades laborales lejos de la precariedad del mercado español. “Levo xa sete anos como emigrante en Alemaña, suponse que somos a xeración máis preparada pero non temos oportunidade de futuro na Galiza”, señaló.

Cristina Muñoz, Gonzalo Becerra, Lucas Canzobre: “La reforma es un avance, pero quedaron muchas cosas por hacer”

Distinta era la perspectiva de Quico Cruz, presente en la marcha que partió de la Palloza con dirección a la Delegación del Gobierno con consignas paralelas, pero una visión más optimista del hacer del Ejecutivo central. “Las conquistas del Gobierno de coalición fueron muy importantes, esperemos que haya unidad a la izquierda del PSOE, porque es imprescindible para que haya avances sociales de la clase trabajadora. La reforma laboral fue un gran logro”, aseveró Quico Cruz, que manifestó sentirse “animado” ante la gran afluencia de asistentes a las marchas. “Llevo luchando desde los años 60. Veo mucha gente este año, sobre todo, mucha más gente joven, eso me hace sentirme optimista”, manifestó.

Tomé Laxe: “A xente nova seguimos sen atopar oportunidades na Galiza”

La división de opiniones, no obstante, admitió escala de grises ayer en A Coruña, escenificada en los muchos trabajadores que celebran los avances en materia laboral, pero que no pierden de vista el largo camino que queda por recorrer hasta que las condiciones laborales se sacudan la precariedad que hoy padece el mercado. El grupo conformado por Cristina Muñoz, Gonzalo Becerra y Lucas Canzobre ejemplifican este parecer: los tres se muestran críticos, pero también esperanzados. “Estamos aquí para seguir ganando derechos para nosotros y para los que vienen”, dice Muñoz, señalando a su hija, que descansa en sus brazos, “para seguir ganando o para no perder los que tenemos”, matizan. “La reforma laboral es un avance respecto a la anterior, pero quedaron muchas cosas en el tintero por hacer. Hay que seguir avanzando, e ir al ritmo de la sociedad, que a veces es más rápida que el sistema. Hay que pensar también en los autónomos, y sobre todo, en este caso, mirar a Europa”, reclaman.

Las marchas del Día del Trabajador en A Coruña estuvieron marcadas por la cercanía a las elecciones municipales del 28 de mayo,. Los candidatos a la Alcaldía de las distintas formaciones políticas de izquierdas también acudieron a la llamada de las centrales sindicales. La alcaldesa, Inés Rey, acompañada de concejales socialistas del Gobierno local, secundó la marcha de UGT y Comisiones Obreras. También fue este el recorrido elegido por candidato de Por Coruña, José Manuel Sande y otros integrantes de su lista, así como sendos cargos de Unidas Podemos. El cabeza de lista de Marea Atlántica, Xan Xove, acompañado por otros integrantes de la candidatura municipalista, optó por secundar el itinerario de la CIG, así como el BNG, que estuvo presente en la figura del número uno de su lista, Francisco Jorquera, y otras caras conocidas del partido.