A Coruña puede decir, al fin, que ha salido de la pandemia. Así lo acreditan algunos indicadores, entre los que se sitúa la recuperación del sector turístico, uno de los grandes activos económicos de la ciudad: en el primer cuatrimestre del año, A Coruña ya recibe más viajeros que antes de la pandemia en el mismo período, y firma el mejor dato en cinco años: de los 116.273 viajeros que recalaron en A Coruña en los cuatro primeros meses de 2018, a los 129.490 que lo hicieron en el mismo período de este año, tal y como se puede extraer de los datos de la Encuesta de Coyuntura Turística del Instituto Nacional de Estadística (INE).

También supera con creces el que era hasta ahora el mejor dato de los últimos cinco años, el de 2019, que se quedó en 123.207 viajeros que escogieron A Coruña entre enero y abril. Un panorama que insufla optimismo al sector hotelero, ante lo que parece la consolidación definitiva de la recuperación tras la pandemia, sobre tras el descalabro de la primavera del año pasado, cuando los hoteles y alojamientos vieron truncadas las previsiones debido a la irrupción de la variante ómicron.

“Los datos han mejorado mucho con respecto al año pasado, que tuvimos el último arreón del COVID. Esos primeros cuatro meses habíamos estado inmersos en esa situación tan complicada que nos supuso tantos disgustos y tantas pérdidas, y ya estamos en datos similares a 2019, incluso con resultados mejores”, valora el presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaxe de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, que, si bien escenifica las buenas sensaciones de los empresarios y trabajadores del sector, matiza que los buenos datos no se han traducido siempre en los beneficios esperados, como consecuencia del contexto inflacionario de los últimos meses.

“Se ha vendido algo más caro, pero hemos tenido menos beneficios como consecuencia del aumento de costes de la energía, el gas, la electricidad, los alimentos...Se ha repercutido una pequeña parte en el precio final, pero los beneficios se han reducido considerablemente”, señala Collazos.

Estas cifras, de mantenerse, invitan a la esperanza al sector, que ya se prepara para un verano que viene con los mejores augurios. “Venimos de tres años nefastos. Estos datos nos pueden ayudar para ver con optimismo el futuro. De seguir así, supondrá la supervivencia de negocios que se vieron casi cerca de la desaparición en determinado momento”, valora Collazos. El análisis de los datos del INE, no obstante, arroja otras coyunturas que permiten sacar algunas conclusiones sobre la evolución de los hábitos turísticos. Aunque A Coruña sigue recibiendo mayoritariamente a viajeros procedentes de otras localidades españolas, lo que la afianza como destino nacional —una tendencia que no varió durante la pandemia—, en los últimos años ha habido cambios significativos en el volumen de turistas extranjeros que recalan en la ciudad, que, en el mes de abril, casi doblaron a los de hace cinco años. Cada vez más extranjeros escogen A Coruña para sus vacaciones, una tendencia al alza: mientras que en 2018, el mes de abril, que se caracteriza por ser uno de los más álgidos de la temporada debido a la Semana Santa, cerró con 6.434 turistas extranjeros, el mismo mes este año recibió 10.698 viajeros de otras nacionalidades.

El turismo de cruceros, que tiene en A Coruña una de sus paradas más populares en los últimos tiempos, puede tener algo que ver en el aumento de extranjeros que visitan la ciudad. No en vano, el Puerto de A Coruña cerró 2022 con “récord histórico” en cruceros, con 222.723 pasajeros a bordo de 136 buques, lo que suponía rebasar el techo histórico de 2017, cuando se registraron 184.069 viajeros en 121 escalas. Un modelo turístico en alza en la ciudad y, para la Autoridad Portuaria, unos datos que suponen la consolidación de A Coruña como “líder del noroeste peninsular”, con los mejores datos “en toda la franja que abarca desde Lisboa hasta la frontera con Francia”.

El número de pernoctaciones registradas en los alojamientos de la ciudad en el mismo período, no obstante, arroja otra conclusión que puede estar ligada a esa consolidación del turismo de cruceros: los viajeros aumentan, pero no las pernoctaciones, que no se incrementan en la misma medida a las visitas. Así, en los cuatro primeros meses de este año, la ciudad registró 243.352 pernoctaciones, sensiblemente menos que en 2019, que cerró con 247.120 pernoctaciones pese a ser un período en el que acudieron a la ciudad 6.283 viajeros menos.

Una coyuntura que puede deberse, bien a que los turistas acortan sus estancias en la ciudad con respecto a años pasados, o bien a que eligen A Coruña como punto de visita o excursión pero optan por hacer noche en otra ciudad; un hábito muy extendido entre los viajeros que vienen en crucero, muchos de los cuales hacen noche en el barco o en otras ciudades del entorno, como Santiago de Compostela. Con todo, desde el sector hotelero miran al verano con esperanza, tras el buen “termómetro” del inicio del año. “El verano pinta bien. La inflación nos hará obtener menos beneficio que nos permita compensar las pérdidas, pero los resultados son satisfactorios. Los fines de semana ya están viniendo buenos”, valora Collazos.