Ya se puede circular en ambos sentidos por el túnel de María Pita, cortado esta mañana después de que un autobús quedara atascado en el ramal que comunica la Marina con As Atochas. Uno de los carriles, el que va en sentido As Atochas - avenida do Porto, quedó reabierto a las 17.55 horas, mientras que el segundo, el que va en el sentido desde avenida do Porto a As Atochas, abrió a las 20.33 horas.

El corte del túnel se registró esta mañana después de que un autobús, con pasajeros, accediese al paso subterráneo desde la avenida do Porto --en la boca de túnel situada junto a Palexco-- y en el ramal hacia As Atochas quedó atorado al no respetar el límite de gálibo, según informa la Policía Local de A Coruña. El incidente tuvo lugar alrededor de las 09.55 horas y el percance causó importantes desperfectos en los sistemas y servicios del túnel que casi tres horas después del percance siguen en reparación. Un carril del paseo marítimo sufrirá cortes durante un mes por trabajos en una fachada La Policía Local de A Coruña acudió al lugar para dirigir la retirada del autobús y regular el tráfico. El vehículo fue retirado por la salida de O Parrote, con un gálibo que sí permite su circulación. Cómo evitar las barreras del paseo de A Coruña para llegar a Adormideras Durante la reparación de los daños solo se podía circular desde O Parrote hacia avenida do Porto y viceversa. El ramal conectaba la avenida do Porto --con entrada por la Marina-- con la Praza das Atochas y el entorno de Orillamar.