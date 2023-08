Revólver, Seguridad Social, Melón Diesel, Rafa Sánchez, The Refrescos, Miguel Costas, Tenesse, Guaraná y La Poptelera se agrupan en el espectáculo ‘Locos Coruña’ para actuar este jueves en el escenario de María Pita. A partir de las 22.00 horas, el público coruñés podrá reencontrarse con sus bandas favoritas de la década de los ochenta y rememorar himnos como ‘Chiquilla’ de Seguridad Social, ‘Aquí no hay playa’ de The Refrescos, ‘Bailaré sobre tu tumba’ de Miguel Costas y ‘Grita’ de Melón Diesel.