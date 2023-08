Viñetas desde o Atlántico 2023 propone un nuevo ciclo de cine de animación, una audioficción y un concierto ilustrado dentro de una programación que también incluye visitas guiadas, mesas redondas, talleres profesionales e infantiles y encuentros sectoriales. Además, el encuentro tradicional Rúa da BD concentrará más de 40 expositores de librerías y editoriales de referencia del sector del cómic, con firmas de libros, charlas y otras acciones abiertas al público.

En Viñetas 2023 estarán como invitados la autora Laura Pérez Vernetti y los italianos Teresa Radice y Stefano Turconi. El teatro Colón acogerá una mesa redonda con las pioneras del cómic underground adulto en España y programa la novedosa audioficción de la novela gráfica ‘O lume’, de David Rubín, elegida como mejor cómic español de 2022.

El cine y la música también se suman a la órbita de Viñetas desde o Atlántico con los filmes de animación Lupin III: The First, Spider Man: into the Spider-Verse, The First Slam Dunk y Akira 4K que se proyectarán en el teatro Colón, además del concierto ilustrado, que fusionará en directo la música de la banda coruñesa Hongo con las ilustraciones creadas por los artistas coruñeses Paz Rodríguez, Luis Yang y Julia Abalde.

Habrá un mercado de autoedición en la plaza de San Andrés con 70 propuestas artísticas, música, talleres, exposiciones, un combate de ilustraciones y más actividades. Se celebrará el sábado 12 durante toda la jornada. Y, a partir del viernes 4, las emblemáticas figuras del salón del cómic estarán colocadas en sus espacios habituales.

Programa de actividades