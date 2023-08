“Cada vez hay más oferta de literatura infantil, es una manera de fomentar el hábito lector”

Ana Punset, la autora de colecciones como El club de las zapatillas rojas o Unicornia, siempre tiene “muchas ideas en la cabeza”, como ella misma confiesa, porque le “encanta escribir” y eso le ha permitido convertir su pasión en su profesión. Ayer visitó la Feria del Libro de A Coruña para impartir un taller y conversar con sus lectores.

¿Cómo nació El club de las zapatillas rojas?

Fue mi primera colección. Trabajé en ella a la vez que en Maquiavela, para más pequeños. Fue mi incursión en la novela juvenil. Yo venía de hacer literatura histórica con un colectivo de escritores y también hacía informes de lectura para la editorial de Penguin. Un día me enteré que la editorial estaba haciendo pruebas a escritores para una colección nueva, que era El club de las zapatillas rojas, para un público de 10-11 años. Yo hice la prueba y les gustó mi desarrollo y me quedé trabajando en la colección.

¿Cómo pasa alguien de la literatura histórica a la juvenil? Parecen mundos opuestos.

Sí. La verdad es que es muy diferente y al principio me costó un poco adaptar el estilo. A mí me gusta mucho escribir y siempre he escrito muy variado y he leído mucho. Cuando me pongo a escribir, me viene muy bien leer mucho sobre el género para entender cómo funciona. Me puse a leer mucha literatura juvenil para captar cómo funcionaba. El primer libro me costó más escribirlo porque tenía que hacerle muchos ajustes, pero después ya le cogí el tranquillo.

De joven, ¿era consumidora de este tipo de libros?

Yo no era una súper lectora de pequeña. Recuerdo que mi madre me traía libros y me costaba encontrar cosas que me gustaran. También es cierto que en mi época no había tanta variedad como hay ahora. Empecé a leer más cuando tenía 17 años.

¿Y soñaba entonces con ser escritora?

A mí me encanta escribir pero jamás pensé que pudiera convertirlo en una profesión. Tú lo haces porque es algo que te encanta, pero de ahí a dedicarte a esto... Parece un imposible. Lo conseguí con mucho trabajo y por el camino que he ido recorriendo, conociendo a muchas personas.

Además de sumergirse en la literatura juvenil, ¿a quién mira a su alrededor para inspirarse y dirigirse a ese público?

Cuando empecé con Zapatillas, mi sobrina tenía 15 años y para la recuerda que hice me basé en una anécdota que me había contando ella de un concurso de baile que había hecho con sus amigas. Siempre tienes que mantenerte actualizada. Ahora con la colección de Unicornia, en la que estoy trabajando, me fijo en mis hijos, que tienen 6 y 9 años. Su fantasía y su mundo me ayudan mucho.

¿De qué manera surge Unicornia?

De nuevo la editorial quería hacer un libro sobre unicornios y me propusieron trabajar en la colección. Me imaginé la ciudad Unicornia, la desarrollé y también los personajes.

¿Qué le dicen sus lectores en encuentros como el que ha tenido en la Feria del Libro de A Coruña?

Lo más bonito de estos encuentros es conocer la reacción de los niños a estas historias. Te cuentan lo que les parece a ellos y que les encantaría vivir en un lugar así. A mí también me gustaría vivir ahí. En Unicornia todo es posible, es todo muy mágico, y esto a los niños les gusta por las oportunidades que ofrece, que son infinitas.

¿Hay algo de usted en esos personajes?

Sí. Cuando escribes, siempre proyectas. Situaciones, detalles de personajes... Incluso del entorno y de mis hijos. Siempre hay cositas.

¿Todavía hay prejuicios sobre la literatura infantil y juvenil o se ha avanzado?

Yo pienso que cada vez hay más oferta. Es una pasada. Yo no recuerdo de cuando era pequeña que hubiera tantos libros para niños. Ahora cada vez hay más y de todo tipo. Es una maravilla. Es una manera de fomentar el hábito lector desde muy pequeños. Antes te hacían leer libros más serios y ahora hay para todos los gustos.

En sus libros, la ilustración juega un papel fundamental.

Sí. Cuando son tan chiquititos, es muy importante que haya un dibujo que complemente la historia, que diga cosas que no se cuentan. Es casi un álbum ilustrado.