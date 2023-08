La consejera blanquiazul Michelle Clemente Escotet le entregó ayer al artista Rubén Blades una camiseta del Dépor con su nombre y el número 9. Al ver la foto pensamos, ilusos e ilusionados, que el panameño era un nuevo fichaje. Alguien que tiene once Grammy bien puede poseer la suficiente baraka como para hacerse con un puesto digno en el fútbol y, tras actuar en Fear the Walking Dead, no le dará miedo Primera Federación. Pero no, fue un gesto de cortesía antes del concierto, celebrando la “estrecha relación entre Galicia y América” con la camiseta dedicada a la emigración.