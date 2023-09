El director y promotor del Noites do Porto, Héctor César, ultima los preparativos del festival, que se celebra del 19 al 24 de septiembre en la ciudad. Habla del cartel, de la singularidad del evento y de la importancia de estar vinculados con las salas y los bares de música, que es “donde realmente nace todo”.

¿Qué aporta Noites do Porto a la agenda cultural coruñesa?

Es un ciclo que lo que hace es buscar un poco la diferenciación y la singularidad en cada uno de sus conciertos. Eso es lo que lo hace bastante diferente al resto de programaciones que puede haber tanto en la ciudad como otras zonas de Galicia.

¿Cómo se consigue?

Buscamos que nuestros artistas, por un motivo o por otro, tengan una característica bastante única, ya sea porque presentan discos, ya sea porque hace años, como es el caso de Deluxe, que no han tocado en la ciudad o porque solo tocan en Noites do Porto.

También hay un fuerte componente local con bandas como Deluxe, Meu o Triángulo de Amor Bizarro.

Sí. Hay un fuerte componente gallego. Este año estamos hablando de que de los doce conciertos del festival, seis son de artistas gallegos. Y sí, efectivamente, ese componente local es muy importante para nosotros. Aunque no siempre va a poder ser así porque es difícil que con aforos de 2.500 personas podamos tener artistas gallegos que puedan llenarlos. En este caso ha sido posible, pero ese componente local no solo se ve en la parte artística. Hay que pensar que un elemento muy importante para nosotros es la vinculación con los espacios de la ciudad. De ahí que la fiesta de presentación fuese en el Bristol y que estemos en salas como Mardi Gras o Garufa. En próximos años queremos que ese Noites do Porto extendido llegue a más puntos de la ciudad.

Esta será la tercera edición. ¿El objetivo es consolidarlo?

Sí. Creo que ha ido creciendo muy bien todos los años con carteles muy especiales. Esta edición, quizá, con el cartel más redondo, por lo cual nos indica un poco esa superación de año a año que vamos buscando. Y, además, con características muy simulares. Es el único festival que tiene una estructura como la que nosotros montamos en el Puerto, que lo hace bastante diferenciador con el resto de eventos y que, además, permite que si hace mal tiempo el festival se pueda realizar sin ningún tipo de problema.

De hecho, fue uno de los primeros eventos que se celebró en terreno portuario en 2021.

Efectivamente. Fuimos pioneros dentro de lo que fueron los conciertos en el Puerto. Lo comenzamos en época de pandemia y eso ha abierto la posibilidad para otros eventos que han venido después, de los cuales estamos encantados porque hemos conseguido que en muy poco tiempo el Puerto se haya consolidado como un espacio único en Galicia para poder hacer este tipo de eventos. Además, estamos viendo que vienen muy bien apoyados tanto por instituciones como entidades privadas, lo que hace pensar que vienen para quedarse.

El Puerto se une a la sala Mardi Gras y Garufa. ¿Es también una forma de reivindicar la importancia de crear una red entre salas y lugares de ocio?

No tanto reivindicar una red entre salas y lugares de ocio, sino más bien reivindicar la importancia que tienen las salas y los bares de música para todo el que está interesado en este mundo. Ahí es donde realmente nace todo, en sitios como el Bristol, Mardi Gras, Garufa o Playa Club. Y esa es un poco la intención de Noites do Porto, que no se vea solo como un festival que se va al Puerto. Lo que pretendemos es tener esa unión con la ciudad y con las salas, porque sabemos que ahí surge todo. Es el caso de Deluxe, que empezó tocando en una sala como Mardi Gras y hoy está tocando en un espacio de 2.500 personas y en otros muchos espacios mayores.

Las salas sufrieron mucho con la pandemia. ¿Ya están recuperadas?

Todavía no. La gente se ha ido a grandes eventos en espacios abiertos y le cuesta volver a los espacios cerrados. Las salas lo están sufriendo, aunque cada vez están mejor y se van recuperando las programaciones, pero no al ritmo que se han recuperado los festivales o eventos masivos.

¿Cómo está el panorama musical en A Coruña?

La ciudad está en un momento muy dulce en todos los sentidos, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista de programación y de eventos. Empieza a sonar el comentario, no solo en toda Galicia sino también en algunas zonas de España, de que A Coruña es la ciudad de la música. A nivel de escena musical también, cada vez hay más artistas nuevos, pero todo eso hay que trabajarlo mucho. Ahora mismo hay un momento muy bueno en la ciudad, un momento que hay que aprovechar y que ese A Coruña ciudad de la música deje de ser un susurro y pase a ser una realidad y podamos consolidarlo.

En Noites do Porto, además, se concentran muchos estilos. ¿El éxito está en concentrar públicos diferentes?

Más que concentrar muchos públicos juntos es que no nos cerrarnos a nada, a ningún estilo ni tendencia musical. Seguimos avanzando en esa línea y que todos los artistas que vengan a Noites do Porto lo hagan por algo especial, no un concierto más que puedes ver en otra ciudad.