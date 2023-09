Los daños causados ayer por un camión se quedó atascado en el túnel de María Pita obligaron a cortar durante aproximadamente una hora el acceso a esta paso subterráneo desde la plaza de As Atochas, según informó la Policía Local. El vehículo causó desperfectos por exceso de gálibo —según informó el 092— y tras quedar atascado finalmente continuó la marcha.

Este incidente obligó a intervenir a los operarios encargados de mantenimiento del túnel y, tras el corte de tráfico en el acceso desde As Atochas, la circulación quedó restablecida alrededor de las 12.40 horas. El incidente de As Atochas no fue el único percance protagonizado por un vehículo de grandes dimensiones, ya que, a primera hora, otro camión se quedaba parado en el túnel de Severo Ochoa debido a una avería. En este caso, la circulación recobró la normalidad en apenas una hora tras la reparación del fallo.