O Corno, a película rodada en galego gañadora da Concha de Oro na recente edición do Festival de Cine de San Sebastián, chega a próxima semana ós cines da Coruña. A directora do filme, Jaione Camborda, estará na cidade para a preestrea xunto coa actriz Janet Novás, unha das protagonistas deste traballo que entra con maiúsculas na historia do Zinemaldia por ser a primeira película en galego que compite na sección oficial do certame e que ademáis entra non so entra no palmarés de San Sebastián senón que sitúa á súa directora como a primeira española que leva a máxima distinción deste festival. Agora O Corno vaise poder ver nas salas coruñesas de Cantones Cines, con máis de trinta pases entre o martes 10 e o domingo 15 de outubro. Camborda e Novás estarán na preestrea.